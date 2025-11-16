Babnet   Latest update 17:10 Tunis

15ترخيصا ساري المفعول في مجال المحروقات الى موفى سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/619f81873c5927.84322364_oqnmhkilpfjge.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 16:44
      
بلغ العدد الجملي للتراخيص سارية المفعول، إلى نهاية شهر سبتمبر 2025، في مجال المحروقات 15 ترخيصاً، منها 14 ترخيص بحث وترخيص وحيد للاستكشاف، وذلك وفقاً لتقرير "الظرف الاقتصادي (سبتمبر 2025)" الذي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم اليوم الاحد.

ويبلغ العدد الجملي للامتيازات 56 امتيازاً من بينها 44 في طور الإنتاج. وتشارك الدولة، عبر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 34 من هذه الامتيازات المنتجة، وبشكل مباشر في ثلاثة امتيازات.



وفيما يتعلق بتراخيص التطوير، أشار المرصد إلى أنه، إلى نهاية سبتمبر 2025، تم استكمال حفر بئر (شرقي CRG-10ST)، إضافة إلى تواصل حفر بئر آخر (شرقي CRG-12ST) الذي انطلق بتاريخ 25 مارس 2025.

أما بالنسبة لتراخيص الاستكشاف، فقد أفاد المرصد بأنه لم تُسجَّل أية عملية استكشاف جديدة ولا عملية اقتناء زلزالي إلى غاية تاريخ موفى سبتمبر 2025.


*.*.*