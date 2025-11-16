Babnet   Latest update 17:10 Tunis

العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسي المنذر المجادي يحرز برونزية الووشو كونغ فو لوزن تحت 85 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6919f11dab9d75.74094484_ieqnmjfhopkgl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 16:42 قراءة: 0 د, 51 ث
      
احرز التونسي المنذر المجادي اليوم الاحد الميدالية البرونزية في منافسات الووشو كونغ فو وزن -85 كلغ بعد الهزيمة في الدور نصف النهائي أمام الإيراني فاربود تلاشي ضمن منافسات النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

ومن جهة اخرى، لم تتمكن آية الدريدي وزن -60 كلغ  من التأهل الى الدور النهائي لذات الاختصاص بعد هزيمتها في المربع الذهبي أمام اللاعبة الإيرانية سهيلة سميرومي.

وستلعب الدريدي نزال الميدالية البرونزية أمام لاعبة بنغلاديش ساكي اكتر في وقت لاحق من مساء اليوم الاحد.  

وبذلك ترتفع حصيلة تونس من الميداليات حاليا الى 10 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات و5 برونزيات).
وتمكنت اسراء بالطيب (كاراتي) وجميلة بولكباش (سباحة) من التتويج بالميداليتين الذهبيتين، في حين كانت الميداليات الفضية من نصيب وفاء محجوب (كاراتي) وياسين بن عباس (سباحة) وجميلة بولكباش (سباحة)، كما تمكن ثلاثي اختصاص الجودو اميمة البديوي وأريج عقاب وسوار الذوادي من احراز ميداليات بمعدن البرونز فضلا عن محمد أمين الزغلامي (تايكواندو) والمنذر المجادي (الووشو كونغ فو).
جدير بالتذكير أن البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب تتألف من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.


*.*.*