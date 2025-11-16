ميزان الطاقة الأولية يسجّل عجزاً بـ17 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2025

أظهر ميزان الطاقة الأولية إلى موفى سبتمبر 2025 عجزاً قدره 4,7 ملايين طن مكافئ نفط، بزيادة ناهزت 17 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.



تراجع في الاستقلالية الطاقية



انخفاض الموارد الوطنية



ارتفاع في الطلب الجملي



سجّلت، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، تراجعاً لتستقر عندإلى نهاية سبتمبر 2025، مقابلخلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، بما في ذلك الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري،إلى موفى سبتمبر 2025، مسجّلة انخفاضاً بنسبةمقارنة بسنة 2024.ويرجع هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.ارتفع الطلب الجملي على الطاقة الأولية إلىإلى موفى سبتمبر 2025، أي بزيادة قدرهامقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ويُعزى ذلك إلى:* ارتفاع الطلب علىبنسبة* زيادة الطلب علىبنسبةمقارنة بالسنة الماضية.