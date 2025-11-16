Babnet   Latest update 15:48 Tunis

ميزان الطاقة الأولية يسجّل عجزاً بـ17 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2025

أظهر ميزان الطاقة الأولية إلى موفى سبتمبر 2025 عجزاً قدره 4,7 ملايين طن مكافئ نفط، بزيادة ناهزت 17 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

تراجع في الاستقلالية الطاقية


سجّلت الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، تراجعاً لتستقر عند 36 بالمائة إلى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 42 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.


انخفاض الموارد الوطنية

بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، بما في ذلك الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، 2,6 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى سبتمبر 2025، مسجّلة انخفاضاً بنسبة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
ويرجع هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.

ارتفاع في الطلب الجملي

ارتفع الطلب الجملي على الطاقة الأولية إلى 4,7 ملايين طن مكافئ نفط إلى موفى سبتمبر 2025، أي بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ويُعزى ذلك إلى:

* ارتفاع الطلب على المواد البترولية بنسبة 4 بالمائة
* زيادة الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.


*.*.*