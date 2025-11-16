سليانة: تواصل انجاز عدد من المشاريع ببلدية سليانة بنسب متفاوتة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>

تشهد مشاريع منجزة من قبل بلدية سليانة تقدما بنسب متفاوتة، حيث تمت الموافقة على مشروع تهيئة المسلخ البلدي في اللجنة الجهوية للصفقات وإحالته إلى صندوق القروض والجماعات المحلية للحصول على الموافقة النهائية، وهو مشروع بكلفة 3,6 مليون دينار، وفق كاتب عام البلدية المكي الجبالي .

وبين الجبالي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع تهيئة المسلخ البلدي يحتوي على تجهيزات عصرية بهدف القضاء نهائيا على الإشكال البيئي بالمسلخ القديم.

واضاف انه تم ايضا الإعلان عن طلب العروض المتعلق بمشروع الإنارة العمومية بمدينة سليانة، بكلفة جملية تقدر ب350 ألف دينار، ويتمثل في إضافة نقاط ضوئية وتشغيل الشبكة على كامل طريق بوعرادة، فضلا عن تهذيب شبكة الإنارة العمومية بشارع 2 مارس من مفترق السنبلة إلى معهد ابن خلدون. واكد بالمناسبة انّه تم الإعلان عن طلب العروض لتهيئة الطرقات بحي حشاد وحي الجمهورية بكلفة جملية تبلغ 750 ألف دينار (150 ألف دينار من طرف صندوق القروض و600 ألف دينار تمويل ذاتي).





ومن بين المشاريع أيضا، تهيئة ساحة السوق بكلفة جملية قدرت ب750 ألف دينار، وهو يشمل إحداث مأوى للسيارات واشغال إعادة تبليط وتهيئة، واحداث مقاعد استراحة وإنارة تجميلية، وقد تمت إحالته إلى اللجنة الجهوية للصفقات، وفق ذات المصدر.



وبخصوص تهيئة المفترق الواقع قبالة مقر البلدية، ذكر الجبالي أن ملفات الانجاز هي حاليا لدى المراقبة الفنية، وسيتم حال الموافقة على الأمثلة الفنية، الإعلان عن طلب العروض.

