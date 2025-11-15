Babnet   Latest update 09:23 Tunis

المالكي وقيراط ضمن طاقم تحكيم نهائي الملحق الإفريقي لمونديال 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60d59c87056832.92262410_jkohgpnfelqmi.jpg width=100 align=left border=0>
محرز المالكي
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 09:18
      
تم تعيين الحكمين التونسيين محرز المالكي وهيثم قيراط ضمن طاقم التحكيم الذي سيُدير نهائي الملحق الإفريقي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والذي سيجمع غدا الأحد بين نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية انطلاقا من التاسعة ليلا بملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط.

وسيكون محرز المالكي في خطة حكم رابع، فيما يتولى هيثم قيراط مهمة الحكم المساعد في غرفة الفار.



ويتولى قيادة المباراة طاقم مغربي متكوّن من الحكم جلال جيد والمساعدين مصطفى اكركاد وزكريا برنصي، بينما كُلّف الجزائري لحلو بن براهم بالإشراف على غرفة الفيديو.

وتأهّل المنتخب النيجيري إلى النهائي بعد فوزه على الغابون 4-1، في حين ترشّحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بفوزها على الكاميرون 1-0.

وسيمثّل الفائز بهذا اللقاء القارة الإفريقية في الملحق العالمي المقرر بين 23 و31 مارس 2026، والذي يضم ستة منتخبات: ممثل إفريقيا، بوليفيا، كاليدونيا الجديدة، منتخب من آسيا، إضافة إلى منتخبين من الكونكاكاف. وسيتنافس الجميع على بطاقتين مؤهلتين إلى نهائيات كأس العالم 2026.


