المالكي وقيراط ضمن طاقم تحكيم نهائي الملحق الإفريقي لمونديال 2026

تم تعيين الحكمين التونسيين محرز المالكي وهيثم قيراط ضمن طاقم التحكيم الذي سيُدير نهائي الملحق الإفريقي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والذي سيجمع غدا الأحد بين نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية انطلاقا من التاسعة ليلا بملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط.



وسيكون محرز المالكي في خطة حكم رابع، فيما يتولى هيثم قيراط مهمة الحكم المساعد في غرفة الفار.









ويتولى قيادة المباراة طاقم مغربي متكوّن من الحكم جلال جيد والمساعدين مصطفى اكركاد وزكريا برنصي، بينما كُلّف الجزائري لحلو بن براهم بالإشراف على غرفة الفيديو.



وتأهّل المنتخب النيجيري إلى النهائي بعد فوزه على الغابون 4-1، في حين ترشّحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بفوزها على الكاميرون 1-0.



