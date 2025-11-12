Babnet   Latest update 12:43 Tunis

مجلسا النواب والجهات والأقاليم يشرعان في مناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914708385f293.65301028_ilkjenoqmphfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 12:30 قراءة: 1 د, 16 ث
      
انطلقت، صباح الأربعاء، جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2026، في إطار المداولات حول مشروع ميزانية الدولة للسنة ذاتها.

ويُقدّر مشروع ميزانية وزارة المالية بنحو 1,523 مليار دينار مقابل 1,429 مليار دينار سنة 2025، وتتضمّن خمسة برامج عملياتية تشمل الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية ومصالح الميزانية والدين العمومي، إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة. كما تتوزّع مهام الوزارة إلى 86 برنامجاً فرعياً و25 نشاطاً و19 هدفاً و58 مؤشراً لقياس الأداء، بمشاركة خمسة فاعلين عموميين، من بينهم مركز الإعلامية لوزارة المالية والبنك التونسي للتضامن.



وتستحوذ نفقات التأجير على 79.9 من ميزانية الوزارة، مقابل 9.6 للاستثمار، و8.2 للتسيير، و2.3 للتدخلات. وقد تم تحديد نفقات التأجير بـ 1.180 مليار دينار مقابل 1.120 مليار دينار سنة 2025، بزيادة قدرها 5 ، في حين بلغت نفقات التسيير 0.120 مليار دينار بارتفاع 7 . أمّا نفقات التدخلات فبلغت 0.033 مليار دينار بتراجع 12 ، في حين قدّرت نفقات الاستثمار بـ 0.149937 مليار دينار تعهداً و0.141747 مليار دينار دفعاً، مسجّلة تطوّراً بنحو 45 و20 على التوالي مقارنة بسنة 2025.

وتتوزّع نفقات الاستثمار إلى برنامج القيادة (65.51 )، المحاسبة العمومية (24.42 )، الجباية (4.96 )، القيادة والمساندة (5.02 )، فيما لم تُسجّل اعتمادات لبرنامج الدين العمومي.

وتتولى وزارة المالية إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال المالية العمومية بهدف إرساء دعائم النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق توزيع عادل للموارد، مع المحافظة على التوازنات المالية ومصالح الدولة وحقوق الأجيال القادمة. كما تواصل تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية لفائدة المؤسسات والأفراد، وتعمل على ترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز تعبئة الموارد، ومراقبة الأداء المالي والجبائي والديواني، فضلاً عن إعداد النصوص القانونية ومتابعة ميزانيات مختلف الوزارات والهياكل العمومية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318342


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
25°-15
27°-15
28°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*