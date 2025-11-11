Babnet   Latest update 16:48 Tunis

وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691358ae63ebf4.28457743_khgnefjmiloqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، الأديب والمفكر الشاذلي الساكر  الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن سن تناهز 79 عاماً.
وُلد الفقيد في 22 مارس 1946 بتوزر ويعتبر من أبرز أعلام الفكر والأدب في الجريد التونسي. وقد انخرط منذ شبابه في العمل الثقافي، فأسس عدداً من الجمعيات والنوادي الفكرية، كما شارك بفاعلية في الحياة الثقافية الوطنية، إلى جانب اهتمامه العميق بتوثيق تاريخ الجنوب التونسي وثقافته. 
حاز الفقيد الشاذلي الساكر خلال مسيرته على عدة تكريمات، من بينها تكريم من أمانة الأماسي الشعرية بجامعة الدول العربية.

ويُعدّ كتابه "أبو القاسم الشابي: حياته ومؤلفاته" من أبرز الأعمال المرجعية التي أثرت المكتبة التونسية. 

ساهم الفقيد من خلال إنتاجه الغزير، الذي تجاوز 45 كتاباً وأكثر من مائة دراسة وبحث منشورة في صحف ومجلات تونسية وعربية، في تثمين ودعم الرصيد المعرفي الوطني وفي صون الذاكرة الثقافية الوطنية وإثرائها.


الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
