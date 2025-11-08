العاب التضامن الاسلامي الرياض 2025: ميدالية برونزية لاميمة البديوي في الجودو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690f6007f11ec2.77200841_qeipjgmolfhnk.jpg width=100 align=left border=0>

أهدت اميمة البديوي تونس اول ميدالية خلال منافسات الدورة السادسة لألعاب التضامن الاسلامي المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، اثر احرازها الميدالية البرونزية لمنافسات الجودو وزن دون 48 كلغ اليوم السبت.

وفازت البديوي خلال نهائي الميدالية البرونزية على نظيرتها التركية سيلا ارسين بنتيجة 2-1.

وفي طريقها نحو منصة التتويج، انهزمت اميمة البديوي في لقاء الدور ربع النهائي أمام الكازاخستانية ديانا بوركاييفا 0-10، قبل ازاحتها الطاجاكستانية مومينوفا اخيليا في مباراة التدارك بالتنقيط الذهبي اثر نهاية النزال في وقته الاصلي بالتعادل 0-0.





وستكون المشاركة التونسية على موعد في وقت لاحق من اليوم مع نهائي سباق 800 متر سباحة حرة عبر جميلة بولكباش، كما يخوض ياسين بن عباس نهائي سباق 400 متر سباحة متنوعة.



جدير بالتذكير ان البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب تتألف من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.

