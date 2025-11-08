تعزيز التعاون التكنولوجي، محور لقاء وزير الصحّة ووفد عن شركة "هواوي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690eefc37bcdb9.94115286_jmfeolkhiqpng.jpg width=100 align=left border=0>

كان لوزير الصحّة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، لقاء بمقر الوزارة بوفد من شركة "هواوي"، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون التكنولوجي بين الوزارة وهذه الشركة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمستشفى الرّقمي.

واتفق الجانبان، وفق بلاغ للوزارة، على دعم منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي وتبادل الخبرات في الصحة الرقمية.

وتم الاتفاق ايضا على تركيز وحدة متصلة بالإنترنت لإجراء عيادات طبية عن بُعد بتقنيات حديثة.





وأكد الوزير أن الشراكة مع شركة "هواوي" تمثل خطوة عملية نحو نظام صحي ذكي وفعّال يعتمد على الابتكار والتطوّر لخدمة المرضى ولتحسين جودة الخدمات الصحية.