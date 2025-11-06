Babnet   Latest update 13:43 Tunis

خماسي تونسي يشارك في كاس العالم للمبارزة (سلاح السابر) من 6 الى 9 نوفمبر بالجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a55ac7c79e25.52355450_oknpeqhlgijmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 12:53 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تشارك تونس بخمسة عناصر في كاس العالم للمبارزة (اختصاص سلاح السابر) التي تنطلق اليوم الخميس لتتواصل الى غاية 9 نوفمبر الجاري بالعاصمة الجزائرية.

وستكون عائشة بوعجينة العنصر النسائي الوحيد في الوفد الرياضي التونسي، في حين يقود حامل فضية اولمبياد باريس 2024 فارس الفرجاني فريق الرجال الذي يتألف كذلك من أحمد الفرجاني وامان الله الهميسي ومحمد عزيز الكواش.

وتشارك تونس في مسابقتي الفردي سيدات ورجال بالاضافة الى مسابقة الفرق رجال تحت إشراف المدرب الوطني صهيب السكراني، وفق ما افاد به سفيان خليل المدير الفني الوطني وكالة تونس افريقيا اليوم الخميس.

وأضاف خليل ان المنتخب الوطني سيعود الى تونس بعد مشاركته في كاس العالم للسابر ليسافر مجددا الى العاصمة السعودية الرياض يوم 14 نوفمبر لخوض غمار دورة ألعاب التضامن الاسلامي بوفد يتكون من ثلاثي سلاح السابر فارس الفرجاني وأحمد الفرجاني وامان الله الهميسي وثنائي سلاح الفلوري نوران بشير وياسمين السوسي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318008


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-13
23°-16
25°-14
21°-14
22°-16
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   715,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    