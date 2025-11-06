خماسي تونسي يشارك في كاس العالم للمبارزة (سلاح السابر) من 6 الى 9 نوفمبر بالجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a55ac7c79e25.52355450_oknpeqhlgijmf.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس بخمسة عناصر في كاس العالم للمبارزة (اختصاص سلاح السابر) التي تنطلق اليوم الخميس لتتواصل الى غاية 9 نوفمبر الجاري بالعاصمة الجزائرية.



وستكون عائشة بوعجينة العنصر النسائي الوحيد في الوفد الرياضي التونسي، في حين يقود حامل فضية اولمبياد باريس 2024 فارس الفرجاني فريق الرجال الذي يتألف كذلك من أحمد الفرجاني وامان الله الهميسي ومحمد عزيز الكواش.





وتشارك تونس في مسابقتي الفردي سيدات ورجال بالاضافة الى مسابقة الفرق رجال تحت إشراف المدرب الوطني صهيب السكراني، وفق ما افاد به سفيان خليل المدير الفني الوطني وكالة تونس افريقيا اليوم الخميس.



وأضاف خليل ان المنتخب الوطني سيعود الى تونس بعد مشاركته في كاس العالم للسابر ليسافر مجددا الى العاصمة السعودية الرياض يوم 14 نوفمبر لخوض غمار دورة ألعاب التضامن الاسلامي بوفد يتكون من ثلاثي سلاح السابر فارس الفرجاني وأحمد الفرجاني وامان الله الهميسي وثنائي سلاح الفلوري نوران بشير وياسمين السوسي.