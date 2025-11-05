البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات): النادي الإفريقي يتصدر مجموعته بعد الفوز على الجمعية النسائية بالساحل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b8c0f5ead99.62940594_lfhkoiegjpmnq.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النادي الإفريقي، اليوم الأربعاء، على الجمعية النسائية بالساحل بنتيجة 27-22، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات، التي تستضيفها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر 2025.



وبهذا الانتصار، أنهى النادي الإفريقي الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، فيما حلت الجمعية النسائية بالساحل في المركز الثاني بـ4 نقاط.









نتائج وترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* نادي قاسيون السوري – القرين الكويتي: 37-44

* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س17)



الاثنين 3 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي: 28-18

* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري: 34-24



السبت 1 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري: 43-10

* جمعية الحمامات – القرين الكويتي: 32-26



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ----------------------- | - | - |

| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |

| جمعية الحمامات | 4 | 2 |

| القرين الكويتي | 2 | 3 |

| نادي قاسيون السوري | 0 | 3 |



المجموعة الثانية

الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري: 31-22

* الجمعية النسائية بالساحل – النادي الإفريقي: 22-27



الاثنين 3 نوفمبر 2025



* الجمعية النسائية بالساحل – النبك السوري: 43-25

* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي: 42-10



الأحد 2 نوفمبر 2025



* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي: 34-14

* النادي الإفريقي – النبك السوري: 50-14



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ------------------------ | - | - |

| النادي الإفريقي | 6 | 3 |

| الجمعية النسائية بالساحل | 4 | 3 |

| فتاة سلوى الكويتي | 2 | 3 |

| النبك السوري | 0 | 3 |

