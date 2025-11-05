Babnet   Latest update 19:20 Tunis

البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات): النادي الإفريقي يتصدر مجموعته بعد الفوز على الجمعية النسائية بالساحل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b8c0f5ead99.62940594_lfhkoiegjpmnq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 18:38
      
فاز النادي الإفريقي، اليوم الأربعاء، على الجمعية النسائية بالساحل بنتيجة 27-22، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات، التي تستضيفها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر 2025.

وبهذا الانتصار، أنهى النادي الإفريقي الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، فيما حلت الجمعية النسائية بالساحل في المركز الثاني بـ4 نقاط.



نتائج وترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

الأربعاء 5 نوفمبر 2025

* نادي قاسيون السوري – القرين الكويتي: 37-44
* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س17)

الاثنين 3 نوفمبر 2025

* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي: 28-18
* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري: 34-24

السبت 1 نوفمبر 2025

* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري: 43-10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي: 32-26

الترتيب:

| الفريق | ن | ل |
| ----------------------- | - | - |
| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |
| جمعية الحمامات | 4 | 2 |
| القرين الكويتي | 2 | 3 |
| نادي قاسيون السوري | 0 | 3 |

المجموعة الثانية

الأربعاء 5 نوفمبر 2025

* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري: 31-22
* الجمعية النسائية بالساحل – النادي الإفريقي: 22-27

الاثنين 3 نوفمبر 2025

* الجمعية النسائية بالساحل – النبك السوري: 43-25
* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي: 42-10

الأحد 2 نوفمبر 2025

* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي: 34-14
* النادي الإفريقي – النبك السوري: 50-14

الترتيب:

| الفريق | ن | ل |
| ------------------------ | - | - |
| النادي الإفريقي | 6 | 3 |
| الجمعية النسائية بالساحل | 4 | 3 |
| فتاة سلوى الكويتي | 2 | 3 |
| النبك السوري | 0 | 3 |


