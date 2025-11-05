ميزانية 2026: جلسة استماع مشتركة حول مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 جلسةً مشتركةً مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي حول مشروع ميزانية المهمة لسنة 2026.

انعقدت الجلسة برئاسة حمدي بن صالح، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ومحمد الكو، رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، وبحضور عدد من النواب من اللجنتين وغيرهم.





التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني





برامج 2025 ومشاريع 2026



المعطيات المالية لمشروع الميزانية



تدخلات النواب واستفساراتهم



أكد الوزير في مستهلّ مداخلته أنوقدّم عرضاً شاملاً حول، أبرزها:* إطلاقمع التركيز على الخدمات الحيوية الأكثر طلباً من المواطن.وتطويرعلى كامل تراب الجمهورية وفئات المجتمع كافة، تكريساً للفصل 38 من الدستور الذي ينص على ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.استعرض الوزير جملة من، من بينها:، التي ستعوض منظومة الإرشاد والاتصال الإداري.الموجه للتونسيين المقيمين بالخارج.كما كشف عن برامج 2026، وأبرزها:ودعم الكفاءات البشرية.وتنمية قدرات الاستجابة الرقمية.في إدارة البيانات والخدمات.وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل علىوبالصفقات العمومية في المجال الرقمي، فضلاً عنوإعادة ضبط شروط ممارسة الأنشطة الرقمية مثلبلغتنحو، موزعة على:منمنخلال النقاش، طرح النواب من الغرفتين جملة من التساؤلات تمحورت حول:* نتائجوالملفات المتعلقة بالخروقات في الانتدابات.، من نقص المكاتب وتعطل الموزعات المالية، والدعوة إلىوتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة.ومدى التقدم في إعداد كراس الشروط الخاص بخدمات التوصيل.وضرورة التسريع في إنجازفي ختام الجلسة، قدّمجملة منحول مختلف النقاط التي أثارها النواب، مؤكداً حرص الوزارة علىوتعزيزبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي في تونس.