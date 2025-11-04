Babnet   Latest update 22:11 Tunis

تنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي و الاجتماعي و التضامني بأرياف هضاب القيروان يتقدم بنسبة 62 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356637f556af3.58157066_emhogqkfljpni.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 22:10
      
وات - تقدم تنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي و الاجتماعي و التضامني بالقيروان إلى حدود يوم 03 نوفمبر 2025، بنسبة 62 بالمائة، وفق ما صرح به رئيس المشروع، عفيف الزقاري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و يهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين مؤشر التنمية في ولاية القيروان، عبر تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لمتساكني المناطق الريفية لهضاب ولاية القيروان.
وتقوم مقاربة تنفيذ المشروع على التدرج بالعائلات المعوزة و العائلات محدودة الدخل من وضعيات الفقر و الفاقة الشديدة إلى مصاف المناعة الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة لهذه العائلات، عبر إعداد و تنفيذ مخططات التدرج و التكوين و تركيز الأنشطة المدرة للدخل.

كما تقوم مقاربة المشروع الذي انطلق في سنة 2021 ومن المزمع استكماله في جوان 2028، على التركيز بشكل خاص على النساء و الشباب.

في المقابل، استفاد من المشروع إلى حد الآن عدد 20600 شخص، 56 بالمائة منهم رجال و 44 بالمائة نساء أما فئة  الشباب من الجنسين، بلغت نسبة 30 بالمائة من عدد المستفيدين، وفق ما أفاد به رئيس المشروع.
كما يمثل عدد المستفيدين نسبة 65 بالمائة من الهدف الذي يرنو المشروع بلوغه.

نتائج تقدم إنجاز المشروع  

 أسفر تقدم تنفيذ المشروع الذي يتضمن عديد المكونات المختلفة، عن تركيز 420 نشاطا  مدرا للدخل، تعلقت بمجالات مختلفة كالخدمات والمهن الصغرى، و تسمين الخرفان و تربية الماعز، علاوة على تربية النحل و ميدان فقس البيض.
كما أفضى المشروع  إلى انتفاع 2202 أسرة من الماء الصالح للشرب و تهيئة 30،3 كلم من المسالك الفلاحية، وفق المصدر ذاته.
وتم، أيضا،  إحداث مركزين جواريين،  من أجل التكوين و الإعلام و التواصل، علاوة على إحداث روضة أطفال بعمادة السرجة بالحاجب و دعم التغذية للأطفال بــ 12 روضة.
ويمثل تحسين البنية التحتية للإنتاج و التأقلم مع التغيرات المناخية، من بين المكونات العديدة للمشروع، التي تمت الإشارة إليها على سبيل الذكر لا الحصر. و في هذا الصدد، تمت تهيئة مفرغ فيضان السد الجبلي الوشتاتية وتركيز  159 خزان فردي لتجميع مياه الامطار.
وضمن المكون ذاته، توصل المشروع إلى إعادة تهيئة المناطق السقوية لــ  234 هكتارا و إنجاز 7 آبار استكشافية .
كما تضمن المشروع إعداد مخططات أعمال للمنظومات الفلاحية، من خلال تسهيل الشراكات، وهي منظومة التين الشوكي (تم إرجاؤه بعد تفشي الحشرة القرمزية)  ومنظومة العسل ( في طور طلب العروض) و منظومة دجاج الضيعة ( في طور المصادقة على نتائج الدراسة )، بالإضافة إلى منظومة النباتات الطبية و العطرية ( في طور المصادقة على نتائج الدراسة ) و منظومتي الزياتين و اللوز ( في  المراحل النهائية من الإعداد).

قيمة تمويل المشروع  

وتقدر القيمة الجملية لتمويل المشروع بــ 164،902  مليون دينار، تتوزع مساهمات الأطراف الممولة  على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بنسبة 42،03 بالمائة وهبة بنسبة 1،27 بالمائة، وصندوق التأقلم مع التغيرات بنسبة 16،76  بالمائة، وميزانية الدولة بنسبة 37،56 بالمائة.
فيما قدرت مساهمة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بنسبة 0،66 بالمائة، والمستفيدين و الخواص بــ 1،73 بالمائة.
وتشمل منطقة التدخل،  35 عمادة ريفية موزعة على 7 معتمديات ( حاجب العيون و الوسلاتية و عين جلولة و السبيخة و العلاء و حفوز و الشبيكة)، من ولاية القيروان.


