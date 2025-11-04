Babnet   Latest update 16:52 Tunis

وزير الصحة: اقرار خط تمويلي استثنائي بقيمة 290 م د للصيدلية المركزية لضمان التزود بالادوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6749d7e55fc794.42281183_kfgeqjiomhlnp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 16:24
      
أعلن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء بقبة البرلمان بباردو، عن إقرار منحة استثنائية بقيمة 290 مليون دينار ضمن ميزانية الوزارة للسنة القادمة، سيتم تخصيصها لدعم ميزانيات المستشفيات الجهوية والمؤسسات العمومية للصحة بهدف تسديد ديونها تجاه الصيدلية المركزية، بما يضمن استمرارية التزود بالأدوية ويساهم في تطوير الصناعة الدوائية الوطنية.

وأوضح الفرجاني، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الوزارة تعمل، من خلال دعم الصيدلية المركزية، على تطوير صناعة الأدوية الموجهة لمعالجة الأمراض السرطانية والنادرة، مؤكدًا على إمكانية إبرام شراكات مع مؤسسات أجنبية، على غرار الصين واليابان، اللتين تعتبران من الدول الرائدة في مجال تصنيع الأدوية.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع على مراجعة المنظومة الدوائية وإيجاد الحلول الملائمة للصناديق الاجتماعية، بما يضمن استدامة المنظومة الصحية وتوفير سيولة مالية منتظمة لفائدة الهياكل الصحية العمومية.

وفي إطار تعزيز الصحة العامة والوقاية وتحقيق الأمن الصحي، خصّصت الوزارة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادات تقدّر بـ 109,7 مليون دينار لدعم البرامج الوقائية، من بينها 55 مليون دينار لبرنامج التلاقيح، و21,7 مليون دينار لمقاومة مرض السل وداء الكلب، و9,6 ملايين دينار للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي صنف "ج".

كما تمّ تخصيص 4,3 ملايين دينار لدعم البرنامج الوطني للمسنين، و1,3 مليون دينار للبرنامج الوطني للوقاية من السرطان، و0,7 مليون دينار لتطوير البرنامج الوطني لمقاومة التدخين، في حين تمّ رصد 0,5 مليون دينار لفائدة برنامج التثقيف الصحي، باعتباره ركيزة أساسية في الوقاية من الأمراض وتعزيز الوعي الصحي.


