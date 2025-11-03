وزير الدفاع الوطني في جلسة استماع بالبرلمان: مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2026 يشهد تطورا بنسبة 13 بالمائة

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين، جلسة مشتركة خُصصت للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي والوفد المرافق له، بخصوص مهمة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.



أوضح الوزير أنّ ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2026 شهدت تطوراً بنسبة 13 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان.



رؤية 2030: جاهزية ومرونة واستباق للتهديدات



إشادة برلمانية ومقترحات للنهوض بالمؤسسة العسكرية



وبيّن السهيلي أنّ الوزارة تعتمد، وضعت على أساس، بهدف رفع جاهزية المؤسسة العسكرية ومواصلة التصدي لمختلف أنواع المخاطر، التقليدية منها وغير التقليدية.وترتكز هذه الاستراتيجية علىتشمل:في مواجهة التهديدات.عند الطلب وفق الأطر القانونية دون المساس بمهام الجيش الأصلية.وتوفير المناخ الملائم لأداء مهامها.على محيطها الوطني والدولي.وأشار الوزير إلى أنّ الجيش الوطنيفي مختلف أنحاء البلاد، مستعرضاً عدداً منالتي أنجزتها المؤسسة العسكرية في هذا الإطار.تمّ خلال الجلسة تقديم، المبني على رؤية تجعل الجيش الوطني في أفق 2030، بما يمكّنه منلإنجاز المهام المنوطة بعهدته قانوناً.كما شمل العرض، مدعومة بإحصائيات حول تطور أنشطة الوزارة.أشاد عدد من النواب من المجلسين بـ، مؤكدين ضرورةحتى تواصل المؤسسة أداء مهامها على أكمل وجه.كما قدّم النوابحول ميزانية 2026 واستراتيجية الوزارة، تناولت مواضيع من بينها:وفي ختام الجلسة، قدّمسلسلة منبخصوص الأسئلة التي طرحها النواب، مؤكداً التزام الوزارةضمن استراتيجية 2030، على أن تُدرج هذه التوضيحاتللجنتين حول مهمة الدفاع الوطني.