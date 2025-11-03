البطولة العربية للاندية لكرة اليد سيدات - جمعية الحمامات تفوز على نادي قاسيون السوري 34-24

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69090bd9cd8e45.99693603_ijmeqkhpfnogl.jpg width=100 align=left border=0>

واصلت جمعية الحمامات عروضها القوية في البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات، بعد فوزها اليوم الاثنين على نادي قاسيون السوري بنتيجة 34-24، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وتُقام البطولة بمدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من الفرق العربية.







وبهذا الانتصار، رفعت جمعية الحمامات رصيدها إلى 4 نقاط لتتساوى في الصدارة مع النادي النسائي بالمكنين، في حين بقي كل من القرين الكويتي ونادي قاسيون السوري دون نقاط بعد جولتين.





نتائج وترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

الاثنين 3 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي 28-18

* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري 34-24



السبت 1 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري 43-10

* جمعية الحمامات – القرين الكويتي 32-26



الترتيب



| الفريق | ن | ل |

| ----------------------- | - | - |

| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |

| جمعية الحمامات | 4 | 2 |

| القرين الكويتي | 0 | 2 |

| نادي قاسيون السوري | 0 | 2 |



مباريات الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* القرين الكويتي – نادي قاسيون السوري (س11)

* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س17)



المجموعة الثانية

الاثنين 3 نوفمبر 2025



* الجمعية النسائية بالساحل – النبك السوري 43-25

* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي 42-10



الأحد 2 نوفمبر 2025



* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي 34-14

* النادي الإفريقي – النبك السوري 50-14



الترتيب



| الفريق | ن | ل |

| ------------------------ | - | - |

| الجمعية النسائية بالساحل | 4 | 2 |

| النادي الإفريقي | 4 | 2 |

| فتاة سلوى الكويتي | 0 | 2 |

| النبك السوري | 0 | 2 |



مباريات الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري (س13)

* الجمعية النسائية بالساحل – النادي الإفريقي (س15)

