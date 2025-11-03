البطولة العربية للاندية لكرة اليد سيدات - جمعية الحمامات تفوز على نادي قاسيون السوري 34-24
واصلت جمعية الحمامات عروضها القوية في البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات، بعد فوزها اليوم الاثنين على نادي قاسيون السوري بنتيجة 34-24، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وتُقام البطولة بمدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من الفرق العربية.
وبهذا الانتصار، رفعت جمعية الحمامات رصيدها إلى 4 نقاط لتتساوى في الصدارة مع النادي النسائي بالمكنين، في حين بقي كل من القرين الكويتي ونادي قاسيون السوري دون نقاط بعد جولتين.
نتائج وترتيب المجموعات
المجموعة الأولىالاثنين 3 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي 28-18
* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري 34-24
السبت 1 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري 43-10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي 32-26
الترتيب
| الفريق | ن | ل |
| ----------------------- | - | - |
| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |
| جمعية الحمامات | 4 | 2 |
| القرين الكويتي | 0 | 2 |
| نادي قاسيون السوري | 0 | 2 |
مباريات الأربعاء 5 نوفمبر 2025
* القرين الكويتي – نادي قاسيون السوري (س11)
* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س17)
المجموعة الثانيةالاثنين 3 نوفمبر 2025
* الجمعية النسائية بالساحل – النبك السوري 43-25
* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي 42-10
الأحد 2 نوفمبر 2025
* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي 34-14
* النادي الإفريقي – النبك السوري 50-14
الترتيب
| الفريق | ن | ل |
| ------------------------ | - | - |
| الجمعية النسائية بالساحل | 4 | 2 |
| النادي الإفريقي | 4 | 2 |
| فتاة سلوى الكويتي | 0 | 2 |
| النبك السوري | 0 | 2 |
مباريات الأربعاء 5 نوفمبر 2025
* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري (س13)
* الجمعية النسائية بالساحل – النادي الإفريقي (س15)
