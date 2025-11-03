Babnet   Latest update 19:05 Tunis

الحكومة ستواصل العام المقبل اعتماد برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وتعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908ebae385d90.18428105_jipnmlhoegkfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 18:50 قراءة: 1 د, 42 ث
      
تخطط الحكومة التونسية خلال سنة 2026 إلى مواصلة تنفيذ برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة ومعالجة ملف الديون المصنفة، في إطار السياسة المالية الهادفة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

وستركّز الجهود، بحسب الوثيقة، على تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة للاقتصاد مع الحفاظ على استقراره المالي، من خلال برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم المشاريع الاستثمارية.



كما ستعمل الحكومة على تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة، إضافة إلى متابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية للبنوك المتعلقة بالإصلاحات التحوطية والتنظيمية.

وتأتي هذه الخطط في سياق مواصلة الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها خلال سنة 2025 لتأطير القطاع المصرفي وضمان استقراره، خاصة في ظل تباطؤ نسق القروض وارتفاع نسبة الديون المتعثرة خلال العامين الأخيرين.

فقد أصدر البنك المركزي التونسي خلال سنة 2025 عدة مناشير تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر وتعزيز الأموال الذاتية، من أبرزها:

* المنشور عدد 1 لسنة 2025: لضمان تغطية أفضل للمخاطر الكامنة في البنوك واستباق أي تدهور محتمل في جودة الأصول.
* المنشور عدد 2 لسنة 2025: لتأطير توزيع الأرباح ضمن رؤية تعزز المتانة المالية للمؤسسات البنكية.

وفي إطار تطوير الرقمنة والبنية التحتية لمنظومة الدفع، تم خلال فيفري 2025 إرساء منصة وطنية للشيكات بهدف حماية مصالح الساحب والمستفيد وترشيد استخدام الشيكات وتعزيز الثقة فيها كوسيلة دفع حينية. كما أصدر البنك المركزي المنشور عدد 6 لسنة 2025 المتعلق بوضع القواعد الدنيا للتسجيل الإلكتروني للحرفاء لضمان الأمان وجودة المعاملات الرقمية.

ولتحسين المؤشرات الاحترازية وإدارة المخاطر، أصدر البنك المركزي المنشور عدد 8 لسنة 2025، الذي دعا بموجبه المؤسسات البنكية والمالية إلى إعداد مخططات استراتيجية لإدارة الإصلاحات التحوطية والتنظيمية، وفقًا لحجم المؤسسة ومستوى المخاطر وطبيعة أنشطتها.

كما تم خلال سنة 2025 التقدم في مسار إصلاح البنوك المشتركة ذات المساهمات العمومية، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق المالي والمؤسساتي والاجتماعي والحوكمة والأداء، ما أفضى إلى إعداد مجموعة من السيناريوهات لإعادة هيكلتها.

وتؤكد الوثيقة أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير القطاع المصرفي وتحديث هياكله بما يعزز قدرته على تمويل الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار المالي في المدى المتوسط.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317821


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
23°-15
23°-15
26°-15
23°-17
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    