Babnet   Latest update 19:05 Tunis

الدولة تواصل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2026 لتحفيز الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى التمويل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908e90166ac61.72464762_igolmpfheqnjk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 18:38 قراءة: 1 د, 28 ث
      
ستواصل الدولة خلال سنة 2026 دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في تحفيز الاستثمار، خصوصًا على مستوى تسهيل النفاذ إلى التمويل، بهدف ضمان استمرارية نشاطها وتعزيز دورها في خلق مواطن الشغل والثروة، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

وسيتم في هذا الإطار إحداث خطوط تمويل جديدة لتغطية حاجيات التصرف والاستغلال ودعم التمويل الذاتي لهذه المؤسسات. كما ستعمل السلطات على إعادة العمل بالإجراء المتعلق بتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط، وذلك ليشمل الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2026 و2027.



وكانت سنة 2025 قد شهدت إحداث خطوط تمويل لإسناد قروض بشروط ميسّرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، سواء لتمويل استثماراتها أو حاجياتها من السيولة أو تدعيم أموالها الذاتية.

كما تم التقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي يُنتظر الشروع في تنفيذها بداية من سنة 2026، وتتضمن في جزء منها دعم السيولة وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل المباشر وغير المباشر.

وتشمل الإجراءات الأساسية، حسب الوثيقة، ما يلي:

* تحديث الأطر التشريعية والقانونية بما يتلاءم مع متطلبات السوق وأحدث الممارسات الدولية.
* تنويع أدوات التمويل وتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
* إصلاح منظومة الضمان لتحفيز مؤسسات القرض وهياكل الاستثمار في رأس مال التنمية على الانخراط في عملية التمويل.

وقد تم خلال السنة الجارية إحداث آلية ضمان موجهة إلى التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية، إضافة إلى إعفاء المؤسسات المتخلدة بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير، مع جدولة أصل الدين والفوائض على فترة تصل إلى عشر سنوات.

كما تم تمكين المداخيل والأرباح المعاد استثمارها عبر التمويل التشاركي من طرح كلي في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، بهدف تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز التمويل الذاتي للمؤسسات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317819


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
23°-15
23°-15
26°-15
23°-17
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    