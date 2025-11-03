البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات): النادي الإفريقي يفوز على فتاة سلوى الكويتي 42-10
فاز النادي الإفريقي على نادي فتاة سلوى الكويتي بنتيجة 42-10، اليوم الاثنين، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للنسخة السابعة من البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات، التي تحتضنها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري.
ولحساب المجموعة ذاتها، كانت الجمعية النسائية بالساحل قد فازت في وقت سابق على نادي النبك السوري بنتيجة 43-25.
وفي ما يلي النتائج والترتيب:
المجموعة الثانيةالاثنين 3 نوفمبر 2025
* الجمعية النسائية بالساحل – النبك السوري: 43-25
* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي: 42-10
الأحد 2 نوفمبر 2025
* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي: 34-14
* النادي الإفريقي – النبك السوري: 50-14
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
| ------------------------ | - | - |
| الجمعية النسائية بالساحل | 4 | 2 |
| النادي الإفريقي | 4 | 2 |
| فتاة سلوى الكويتي | 0 | 2 |
| النبك السوري | 0 | 2 |
الأربعاء 5 نوفمبر 2025
* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري (س 13)
* الجمعية النسائية بالساحل – النادي الإفريقي (س 15)
المجموعة الأولىالاثنين 3 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي: 28-18
* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س 17)
السبت 1 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري: 43-10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي: 32-26
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
| ----------------------- | - | - |
| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |
| جمعية الحمامات | 2 | 1 |
| القرين الكويتي | 0 | 2 |
| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |
الأربعاء 5 نوفمبر 2025
* القرين الكويتي – نادي قاسيون السوري (س 11)
* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س 17)
