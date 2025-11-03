البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات): النادي الإفريقي يفوز على فتاة سلوى الكويتي 42-10

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908e826d4da42.61574771_nghjqplfimkeo.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النادي الإفريقي على نادي فتاة سلوى الكويتي بنتيجة 42-10، اليوم الاثنين، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للنسخة السابعة من البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات، التي تحتضنها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري.



ولحساب المجموعة ذاتها، كانت الجمعية النسائية بالساحل قد فازت في وقت سابق على نادي النبك السوري بنتيجة 43-25.









وفي ما يلي النتائج والترتيب:



المجموعة الثانية

الاثنين 3 نوفمبر 2025



* الجمعية النسائية بالساحل – النبك السوري: 43-25

* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي: 42-10



الأحد 2 نوفمبر 2025



* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي: 34-14

* النادي الإفريقي – النبك السوري: 50-14



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ------------------------ | - | - |

| الجمعية النسائية بالساحل | 4 | 2 |

| النادي الإفريقي | 4 | 2 |

| فتاة سلوى الكويتي | 0 | 2 |

| النبك السوري | 0 | 2 |



الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري (س 13)

* الجمعية النسائية بالساحل – النادي الإفريقي (س 15)



المجموعة الأولى

الاثنين 3 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي: 28-18

* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س 17)



السبت 1 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري: 43-10

* جمعية الحمامات – القرين الكويتي: 32-26



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ----------------------- | - | - |

| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |

| جمعية الحمامات | 2 | 1 |

| القرين الكويتي | 0 | 2 |

| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |



الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* القرين الكويتي – نادي قاسيون السوري (س 11)

* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س 17)

