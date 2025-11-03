Babnet   Latest update 19:05 Tunis

قابس: صابة الرمان للموسم الحالي تشهد رواجا كبيرا بمختلف الأسواق التونسية وبالسوق الليبية (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6533ee676a5f32.14416927_lqkemhjogpinf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 18:26 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس الحبيب ذياب، إن "موسم الرمان الحالي، والذي شارف على الانتهاء، كان طيبا في مجمله، حيث لقيت صابة الجهة (حوالي 20 ألف طنّ) رواجا كبيرا في مختلف الأسواق التونسية وبالسوق الليبية، وذلك بفضل الخصوصيات المميزة للرمان القابسي والذي يتمتع بالتسمية المثبتة للأصل".

وفي تصريح لصحفي " وات "، اليوم الإثنين،دعا ذياب وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية الى ايلاء الرمان القابسي العناية اللازمة، خاصة من خلال توفير مياه الري، ومساعدة الفلاحين على مقاومة الآفات الزراعية التي أضرت بالصابة بشكل كبير ومن بينها حشرة " أبو دقيق الرمان".



وأشار إلى أن الواحات التي تتركز فيها غراسات الرمان بالجهة تعاني من اشكاليات عديدة من بينها طول الدورة المائية ما أدّى إلى انتشار ظاهرة الاهمال الفلاحي في العديد من الواحات، وإلحاق ضرر كبير بغابة الرمان.
ودعا الوزارة أيضا إلى وزارة تنشيط العمل الفلاحي داخل الواحات، والى تكثيف الارشاد الفلاحي، والأيام الاعلامية الرامية الى تطوير إنتاج الرمان.  


