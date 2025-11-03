الرابطة الثانية : مكارم المهدية يهزم سكك الحديد الصفاقسي في مباراة مثيرة (4-3)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63aad1e5c43075.89703199_gfnmolekpiqhj.jpg width=100 align=left border=0>

في مباراة مثيرة وغزيرة بالأهداف، نجح مكارم المهدية في قلب الطاولة على سكك الحديد الصفاقسي وفاز عليه بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي دار اليوم الاثنين بملعب 2 مارس بصفاقس لحساب الدفعة الثالثة من منافسات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الأولى).



وسجل رباعية مكارم المهدية كل من بسام الشواش (د51) وحمزة موسى بالخطأ في مرماه (د55) وحسام دخيل (د71) وشاهين بن عيسى (د90+4)، فيما جاءت ثلاثية سكك الحديد الصفاقسي بإمضاء حبيب اللزاز (د22) وهاني العمري (د44 و82).





وشهدت المباراة إقصاء لاعب مكارم المهدية محمد زراد في الدقيقة (90+2).





نتائج الجولة السابعة

المجموعة الأولى

الاثنين 3 نوفمبر 2025



* سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية 3-4



الأحد 2 نوفمبر 2025



* جمعية مقرين – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 0-0

* هلال مساكن – سبورتينغ بن عروس 1-1



السبت 1 نوفمبر 2025



* اتحاد بوسالم – بعث بوحجلة 1-2

* هلال الشابة – محيط قرقنة 1-1

* كوكب عقارب – نادي حمام الأنف 1-2

* اتحاد تطاوين – أمل حمام سوسة 1-2



الترتيب – المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |

| ----------------------------- | -- | - |

| نادي حمام الأنف | 16 | 7 |

| اتحاد تطاوين | 14 | 7 |

| بعث بوحجلة | 13 | 7 |

| سبورتينغ بن عروس | 12 | 7 |

| هلال مساكن | 12 | 7 |

| أمل حمام سوسة | 11 | 7 |

| هلال الشابة | 10 | 7 |

| مكارم المهدية | 8 | 7 |

| محيط قرقنة | 7 | 7 |

| جمعية مقرين | 7 | 7 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 7 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 7 |

| كوكب عقارب | 5 | 7 |

| اتحاد بوسالم | 5 | 7 |



المجموعة الثانية

الأحد 2 نوفمبر 2025



* جندوبة الرياضية – النادي القربي 0-0

* اتحاد قصور الساف – جمعية أريانة 2-0

* نسر جلمة – قوافل قفصة 1-1

* مستقبل القصرين – القلعة الرياضية 3-1

* الملعب القابسي – أمل بوشمة 2-1

* هلال الرديف – أولمبيك سيدي بوزيد 1-0



السبت 1 نوفمبر 2025



* تقدم ساقية الدائر – سبورتينغ المكنين 3-0



الترتيب – المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | -- | - |

| تقدم ساقية الدائر | 15 | 7 |

| مستقبل القصرين | 13 | 7 |

| الملعب القابسي | 12 | 6 |

| اتحاد قصور الساف | 11 | 7 |

| جندوبة الرياضية | 11 | 7 |

| القلعة الرياضية | 11 | 7 |

| جمعية أريانة | 10 | 6 |

| قوافل قفصة | 9 | 7 |

| أمل بوشمة | 9 | 7 |

| هلال الرديف | 8 | 7 |

| النادي القربي | 7 | 7 |

| سبورتينغ المكنين | 5 | 7 |

| نسر جلمة | 3 | 7 |

| أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 7 |

