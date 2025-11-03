Babnet   Latest update 19:05 Tunis

منوبة: اللقاء الوطني الثالث  حول التأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في التعليم العالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/manoubaunivers.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 17:51
      
إحتضن مدرج قرطاج الحداثة بجامعة منوبة، صباح اليوم، اللقاء الوطني الثالث بين القطاعين العام والخاص حول التأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في التعليم العالي، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة العامة للتجديد الجامعي، لفائدة عدد من الجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها.

وجمع اللقاء، الذي افتتحه نائب رئيس جامعة منوبة نبيل قريسة، ممثلي مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة منوبة وجامعة تونس والجامعة الافتراضية وجامعة الزيتونة، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بكل من باجة وسليانة والكاف وجندوبة وبنزرت، والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس.



وأوضح مدير عام التجديد الجامعي، منير عيادي، في تصريح لصحفية /وات/ بمنوبة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة، وتشمل سلسلة من اللقاءات والورشات الموجهة إلى مختلف الجامعات التونسية.

وتهدف هذه المبادرة إلى مرافقة الجامعات في مسار التأهيل وإعادة التأهيل ومراجعة عروض التكوين وتحديثها استعدادا للموسم الجامعي 2026-2027، بما يعزز جودة التكوين الجامعي ويواكب التحولات العلمية والتكنولوجية، ويساهم في تلبية حاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي.

وبيّن العيادي أن اللقاء يرتكز على توضيح كيفية بناء المسارات الجديدة وإعادة تأهيل الاختصاصات في مختلف الشهادات الوطنية من إجازة وماجستير ودكتوراه، إلى جانب تقديم الدليل الجديد للتأهيل الجامعي وشرح آليات المرافقة المعتمدة، والمناهج الحديثة والمؤشرات المطلوب من الجامعات اعتمادها، ولا سيما تلك المرتبطة بسوق الشغل ومرجعيات المهن التي يمكن الاستئناس بها في إعداد منظومة البرامج الجديدة.

وأضاف أن حملة التأهيل انطلقت فعليا بدخول الجامعات إلى المنصة الخاصة بالتأهيل وإعادة التأهيل منذ 27 أكتوبر المنقضي، وهي عملية متواصلة إلى 15 ديسمبر القادم، تتخللها لقاءات مماثلة للنقاش حول إعداد المسارات الجامعية الجديدة وتقدّم إيداع الملفات، بهدف ضمان نجاعة أكبر للعملية ومزيد تأطير المشرفين عليها في مختلف المؤسسات الجامعية.

وأشار العيادي إلى أن اللجان الوطنية القطاعية ستتولى بداية من فيفري 2026 دراسة المسارات المختلفة، على أن تتضح الرؤية النهائية في جوان القادم بالقرار الذي سيصدر عن مجلس الجامعات، لتنطلق المسارات الجديدة في الموسم الجامعي 2026-2027 في مستوى السنة الأولى من الإجازة.


