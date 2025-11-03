Babnet   Latest update 17:15 Tunis

الكاف: الإتحاد الجهوي للفلاحة يدعو إلى الإسراع بتحديد الأسعار المرجعية لزيت الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62bc871021c762.44227853_leqgfmjonkpih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 17:10 قراءة: 0 د, 32 ث
      
دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير لعبيدي، إلى الإسراع بتحديد الاسعار المرجعية لزيت الزيتون، وإيجاد حلّ لندرة اليد العاملة ومشاكل تخزين الصابة، وذلك بهدف التصدي لعمليات المضاربة، وتمكين المنتجين من الحصول على مستحقاتهم، وخلاص أجور العمال وتكلفة الانتاج بصفة عامة.
وقال لعبيدي، في تصريح لوكالة "وات"، إن "الفلاحين يشعرون بالقلق خلال الفترة الحالية بسبب عدم تحديد السعر المرجعي للتر الواحد من زيت الزيتون رغم انطلاق موسم الجني، و بسبب عدم توفر اليد العاملة اللازمة لإنجاز الموسم الذي يتميّز هذه السنة بوفرة الإنتاج على المستوى الوطني".
 وأكّد أنّه "من الضروري أن يراعي السعر المرجعي كلفة الإنتاج وأتعاب  المنتجين الذين ينتظرون قرارات تضمن حسن سير الموسم الذي مازال في بدايته وتساهم في طمأنة الفلاحين على مصير صابتهم"، وفق تعبيره. 


