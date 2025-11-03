البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات) – الجمعية النسائية بالساحل تواصل التألق وتفوز على النبك السوري 43-25
واصلت الجمعية النسائية بالساحل عروضها القوية في البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات في نسختها السابعة، المقامة بمدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري، بعد فوزها اليوم الاثنين على نادي النبك السوري بنتيجة 43-25 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وبهذا الانتصار الثاني على التوالي، ترفع الجمعية النسائية بالساحل رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، مؤكدة جاهزيتها للمنافسة على اللقب إلى جانب النادي الإفريقي، الذي يخوض في الوقت ذاته مواجهته أمام فتاة سلوى الكويتي.
نتائج وترتيب المجموعات
المجموعة الثانيةالاثنين 3 نوفمبر 2025
* الجمعية النسائية بالساحل – النبك السوري 43-25
* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي (تدور حالياً)
الأحد 2 نوفمبر 2025
* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي 34-14
* النادي الإفريقي – النبك السوري 50-14
الترتيب المؤقت:
| الفريق | ن | ل |
| ------------------------ | - | - |
| الجمعية النسائية بالساحل | 4 | 2 |
| النادي الإفريقي | 2 | 1 |
| فتاة سلوى الكويتي | 0 | 1 |
| النبك السوري | 0 | 2 |
مباريات الجولة المقبلة – الأربعاء 5 نوفمبر 2025:
* فتاة سلوى الكويتي × النبك السوري (س13)
* الجمعية النسائية بالساحل × النادي الإفريقي (س15)
المجموعة الأولىالاثنين 3 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي 28-18
* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س17)
السبت 1 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري 43-10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي 32-26
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
| ----------------------- | - | - |
| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |
| جمعية الحمامات | 2 | 1 |
| القرين الكويتي | 0 | 2 |
| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |
مباريات الجولة المقبلة – الأربعاء 5 نوفمبر 2025:
* القرين الكويتي × نادي قاسيون السوري (س11)
* النادي النسائي بالمكنين × جمعية الحمامات (س17)
