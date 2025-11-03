Babnet   Latest update 17:15 Tunis

البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات) – الجمعية النسائية بالساحل تواصل التألق وتفوز على النبك السوري 43-25

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908cc606815d7.75343526_mlkjnqhifopeg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 16:35 قراءة: 1 د, 36 ث
      
واصلت الجمعية النسائية بالساحل عروضها القوية في البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات في نسختها السابعة، المقامة بمدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري، بعد فوزها اليوم الاثنين على نادي النبك السوري بنتيجة 43-25 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وبهذا الانتصار الثاني على التوالي، ترفع الجمعية النسائية بالساحل رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، مؤكدة جاهزيتها للمنافسة على اللقب إلى جانب النادي الإفريقي، الذي يخوض في الوقت ذاته مواجهته أمام فتاة سلوى الكويتي.



نتائج وترتيب المجموعات

المجموعة الثانية

الاثنين 3 نوفمبر 2025

* الجمعية النسائية بالساحل – النبك السوري 43-25
* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي (تدور حالياً)

الأحد 2 نوفمبر 2025

* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي 34-14
* النادي الإفريقي – النبك السوري 50-14

الترتيب المؤقت:

| الفريق | ن | ل |
| ------------------------ | - | - |
| الجمعية النسائية بالساحل | 4 | 2 |
| النادي الإفريقي | 2 | 1 |
| فتاة سلوى الكويتي | 0 | 1 |
| النبك السوري | 0 | 2 |

مباريات الجولة المقبلة – الأربعاء 5 نوفمبر 2025:

* فتاة سلوى الكويتي × النبك السوري (س13)
* الجمعية النسائية بالساحل × النادي الإفريقي (س15)

المجموعة الأولى

الاثنين 3 نوفمبر 2025

* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي 28-18
* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س17)

السبت 1 نوفمبر 2025

* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري 43-10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي 32-26

الترتيب:

| الفريق | ن | ل |
| ----------------------- | - | - |
| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |
| جمعية الحمامات | 2 | 1 |
| القرين الكويتي | 0 | 2 |
| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |

مباريات الجولة المقبلة – الأربعاء 5 نوفمبر 2025:

* القرين الكويتي × نادي قاسيون السوري (س11)
* النادي النسائي بالمكنين × جمعية الحمامات (س17)


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317808


