البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات) – الجمعية النسائية بالساحل تواصل التألق وتفوز على النبك السوري 43-25

واصلت الجمعية النسائية بالساحل عروضها القوية في البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات في نسختها السابعة، المقامة بمدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري، بعد فوزها اليوم الاثنين على نادي النبك السوري بنتيجة 43-25 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وبهذا الانتصار الثاني على التوالي، ترفع الجمعية النسائية بالساحل رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، مؤكدة جاهزيتها للمنافسة على اللقب إلى جانب النادي الإفريقي، الذي يخوض في الوقت ذاته مواجهته أمام فتاة سلوى الكويتي.









نتائج وترتيب المجموعات

المجموعة الثانية

الاثنين 3 نوفمبر 2025



* الجمعية النسائية بالساحل – النبك السوري 43-25

* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي (تدور حالياً)



الأحد 2 نوفمبر 2025



* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي 34-14

* النادي الإفريقي – النبك السوري 50-14



الترتيب المؤقت:



| الفريق | ن | ل |

| ------------------------ | - | - |

| الجمعية النسائية بالساحل | 4 | 2 |

| النادي الإفريقي | 2 | 1 |

| فتاة سلوى الكويتي | 0 | 1 |

| النبك السوري | 0 | 2 |



مباريات الجولة المقبلة – الأربعاء 5 نوفمبر 2025:



* فتاة سلوى الكويتي × النبك السوري (س13)

* الجمعية النسائية بالساحل × النادي الإفريقي (س15)



المجموعة الأولى

الاثنين 3 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي 28-18

* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س17)



السبت 1 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري 43-10

* جمعية الحمامات – القرين الكويتي 32-26



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ----------------------- | - | - |

| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |

| جمعية الحمامات | 2 | 1 |

| القرين الكويتي | 0 | 2 |

| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |



مباريات الجولة المقبلة – الأربعاء 5 نوفمبر 2025:



* القرين الكويتي × نادي قاسيون السوري (س11)

* النادي النسائي بالمكنين × جمعية الحمامات (س17)

