أهم الاحداث الوطنية لشهر أكتوبر 2025

في ما يلي حصيلة لأبرز الأحداث الوطنية التي شهدتها تونس خلال شهر أكتوبر 2025، والتي تنوّعت بين التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية.



1 أكتوبر – الملف البيئي في قابس



2 – 7 أكتوبر – قضية أسطول الصمود



3 أكتوبر – حكم بالإعدام وإفراج لاحق



من 4 إلى 21 أكتوبر – أزمة قابس البيئية



6 أكتوبر – استثمارات يابانية جديدة



7 أكتوبر – افتتاح الدورة النيابية الجديدة



9 – 10 أكتوبر – تميّز جامعي ومبادرات اقتصادية



11 – 19 أكتوبر – قابس محور وطني



14 أكتوبر – أحكام في قضية اغتيال شكري بلعيد



15 أكتوبر – عيد الجلاء



16 – 17 أكتوبر – واشنطن واجتماعات مالية



18 – 23 أكتوبر – تعاون دولي وتكريم تونسي



24 – 25 أكتوبر – الميزانية الجديدة وقرارات حكومية



27 – 29 أكتوبر – تطورات قضائية واقتصادية



30 – 31 أكتوبر – مستجدات اقتصادية وإعلامية



* رئيس الجمهوريةيجتمع بوزراء الصحة والبيئة والصناعة والطاقة حول الوضع البيئي في، ويصف ما يحدث بالمدينة بـ"جريمة في حقّ الحياة والإنسان".* تواصل قضية، بعد تعرّض السفن لمضايقات من قوات الاحتلال الصهيوني، واعتقال عشرات النشطاء من جنسيات مختلفة بينهم تونسيون.* وصول بعض المشاركين إلىقبل اعتراضهم.* تضامن واسع في تونس معوالمشاركين التونسيين.* ترحيل عشرات النشطاء من سجون الاحتلال وعودة عدد منهم إلى تونس.ترحيل آخر دفعة من المحتجزين من أسطول الصمود، بينهم 15 تونسيًا.* محكمة ابتدائية فيتصدر حكمًا بالإعدام ضد شخص بتهمة "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية".* أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تندّد بالحكم.صدور قرار بالإفراج عنبعد الاستئناف.* احتجاجات متواصلة فيللمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمّع الكيميائي.يأمر بإرسال فرق وزارية لتشخيص الوضع.* منظمات مهنية وحقوقية ونقابات تدعم الاحتجاجات وتدعو إلى حلول جذرية.تنفيذ إضراب عام جهوي شمل أغلب القطاعات، وسط دعوات للحوار.* المجلس الوطني للجهات يؤكد متابعة الملف، وخبراء بيئيون يشيرون إلى إمكانية تعافي بحر قابس في غضون سنة بعد وقف سكب الفوسفوجيبس.* شركةاليابانية تعلن عن تنفيذفي تونس.* لقاء بين وزيرة الصناعة والرئيس التنفيذي للمجمع الياباني.يعلن افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب (2025–2026).* المصادقة على مشروع قانون التجديد الثالث عشر لموارد* البنك الدولي يتوقّعخلال 2025.تايمز* العالمي للجامعات."المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد"*.* تجدّد التحركات الاحتجاجية المطالبة بتفكيك وحدات المجمّع الكيميائي.* نقابات وهيئات مهنية تطالب بحلول بيئية عاجلة.يقرّ إضراباً عاماً في 21 أكتوبر.يؤكد أن معالجة الوضع البيئي ستكون عبر "مقاربات جديدة غير تقليدية".* محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاماً متفاوتة في قضية اغتيال الشهيد، تراوحت بين، مع* الرئيسيؤكد خلال احتفال بنزرت أن تونس "تواصل حرب التحرير ضد الفساد والعملاء".* صدور أمر حكومي بتصنيف المؤسسات المطالبة باعتماد أجهزة تسجيل رقمية للعمليات الاستهلاكية.* محافظووزير الاقتصاد يشاركان في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن.* الإعلان عن، الذي يتضمن إعفاءات للفلاحين، وضريبة على الثروة، ومنح دعم اجتماعي جديدة.* تأكيد مؤسسات مالية استعدادها لمواصلة دعم تونس.Lonely Planet*).* التوأمتفوزان بجائزةفي دبي.Stanford*.* مشروع ميزانية 2026 يقترحوتسوية أوضاع العاملين في الحضائر.* الحكومة تؤكدبـ4.079 مليار دينار.* إيقاف نشاطلمدة شهر، لمراجعة الجوانب الإدارية والتمويلية.يستقبل التوأم الفائزتين بجائزة القراءة العربي.* تأجيل قضية "التآمر 1" إلى* إيقاف نشاطلمدة شهر.* تأكيد الحكومة أنفي 2026.* تونس تُعيَّن رسميًافي الجودة والإنتاجية.يندّد بالاعتداءات على قياداته ويؤكد تمسكه بمبدأ المحاسبة.* البرلمان يصادق علىمع الوكالة الفرنسية للتنمية.* إعلان دخول السفينتين الجديدتينحيّز الاستغلال للمراقبة البحرية.* تأكيد رئيس الجمهورية على إطلاق* تعليق نشاطلمدة شهر.تدين القرار وتلوّح بخطوات تصعيدية.تؤكد تمسّكها بالإضراب القطاعي يومي 3 و4 نوفمبر.* إطلاق أول تطبيق رقمي لمعاينة حوادث المرور تحت اسم* صدور حكم ابتدائي بالسجنووضعه تحت المراقبة الإدارية لـ3 أعوام.