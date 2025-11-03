Babnet   Latest update 17:15 Tunis

أهم الاحداث الوطنية لشهر أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f3bfef2ce694.28441602_flnpihmekgojq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Novembre 2025
      
في ما يلي حصيلة لأبرز الأحداث الوطنية التي شهدتها تونس خلال شهر أكتوبر 2025، والتي تنوّعت بين التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية.

1 أكتوبر – الملف البيئي في قابس


* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يجتمع بوزراء الصحة والبيئة والصناعة والطاقة حول الوضع البيئي في قابس، ويصف ما يحدث بالمدينة بـ"جريمة في حقّ الحياة والإنسان".

* تواصل قضية أسطول الصمود نحو غزة، بعد تعرّض السفن لمضايقات من قوات الاحتلال الصهيوني، واعتقال عشرات النشطاء من جنسيات مختلفة بينهم تونسيون.

2 – 7 أكتوبر – قضية أسطول الصمود

* وصول بعض المشاركين إلى المياه الإقليمية لغزة قبل اعتراضهم.
* تضامن واسع في تونس مع النائب محمد علي والمشاركين التونسيين.
* ترحيل عشرات النشطاء من سجون الاحتلال وعودة عدد منهم إلى تونس.
* 7 أكتوبر: ترحيل آخر دفعة من المحتجزين من أسطول الصمود، بينهم 15 تونسيًا.

3 أكتوبر – حكم بالإعدام وإفراج لاحق

* محكمة ابتدائية في نابل تصدر حكمًا بالإعدام ضد شخص بتهمة "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية".
* أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تندّد بالحكم.
* 7 أكتوبر: صدور قرار بالإفراج عن صابر بن شوشان بعد الاستئناف.

من 4 إلى 21 أكتوبر – أزمة قابس البيئية

* احتجاجات متواصلة في قابس للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمّع الكيميائي.
* رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فرق وزارية لتشخيص الوضع.
* منظمات مهنية وحقوقية ونقابات تدعم الاحتجاجات وتدعو إلى حلول جذرية.
* 21 أكتوبر: تنفيذ إضراب عام جهوي شمل أغلب القطاعات، وسط دعوات للحوار.
* المجلس الوطني للجهات يؤكد متابعة الملف، وخبراء بيئيون يشيرون إلى إمكانية تعافي بحر قابس في غضون سنة بعد وقف سكب الفوسفوجيبس.

6 أكتوبر – استثمارات يابانية جديدة

* شركة NTN Corporation اليابانية تعلن عن تنفيذ أول مشروع لصناعة مكونات السيارات في تونس.
* لقاء بين وزيرة الصناعة والرئيس التنفيذي للمجمع الياباني.

7 أكتوبر – افتتاح الدورة النيابية الجديدة

* إبراهيم بودربالة يعلن افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب (2025–2026).
* المصادقة على مشروع قانون التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
* البنك الدولي يتوقّع نمو الاقتصاد التونسي بـ2.6% خلال 2025.

9 – 10 أكتوبر – تميّز جامعي ومبادرات اقتصادية

جامعة تونس المنار تتصدر الترتيب الوطني والثانية مغاربياً في تصنيف تايمز* العالمي للجامعات.
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعلن شعار الدورة 39 من "أيام المؤسسة": "المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد"*.

11 – 19 أكتوبر – قابس محور وطني

* تجدّد التحركات الاحتجاجية المطالبة بتفكيك وحدات المجمّع الكيميائي.
* نقابات وهيئات مهنية تطالب بحلول بيئية عاجلة.
* الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يقرّ إضراباً عاماً في 21 أكتوبر.
* رئيس الجمهورية يؤكد أن معالجة الوضع البيئي ستكون عبر "مقاربات جديدة غير تقليدية".

14 أكتوبر – أحكام في قضية اغتيال شكري بلعيد

* محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاماً متفاوتة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، تراوحت بين 4 سنوات والسجن المؤبد، مع الإعدام لاثنين من المتهمين.

15 أكتوبر – عيد الجلاء

* الرئيس قيس سعيّد يؤكد خلال احتفال بنزرت أن تونس "تواصل حرب التحرير ضد الفساد والعملاء".
* صدور أمر حكومي بتصنيف المؤسسات المطالبة باعتماد أجهزة تسجيل رقمية للعمليات الاستهلاكية.

16 – 17 أكتوبر – واشنطن واجتماعات مالية

* محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن.
* الإعلان عن مشروع قانون المالية 2026، الذي يتضمن إعفاءات للفلاحين، وضريبة على الثروة، ومنح دعم اجتماعي جديدة.

18 – 23 أكتوبر – تعاون دولي وتكريم تونسي

* تأكيد مؤسسات مالية استعدادها لمواصلة دعم تونس.
تصنيف تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم لعام 2026 (Lonely Planet*).
* التوأم بيسان وبيلسان كوكة تفوزان بجائزة تحدي القراءة العربي في دبي.
الدكتورة حبيبة الزاهي بن رمضان تُدرج ضمن أفضل 2% من علماء العالم وفق تصنيف Stanford*.

24 – 25 أكتوبر – الميزانية الجديدة وقرارات حكومية

* مشروع ميزانية 2026 يقترح 51 ألف انتداب جديد وتسوية أوضاع العاملين في الحضائر.
* الحكومة تؤكد مواصلة دعم المواد الأساسية بـ4.079 مليار دينار.
* إيقاف نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر، لمراجعة الجوانب الإدارية والتمويلية.
* رئيس الجمهورية يستقبل التوأم الفائزتين بجائزة القراءة العربي.

27 – 29 أكتوبر – تطورات قضائية واقتصادية

* تأجيل قضية "التآمر 1" إلى 17 نوفمبر.
* إيقاف نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر.
* تأكيد الحكومة أن كتلة الأجور ستستقر عند 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
* تونس تُعيَّن رسميًا "مركز تميّز كايزان" إفريقي في الجودة والإنتاجية.
* اتحاد الشغل يندّد بالاعتداءات على قياداته ويؤكد تمسكه بمبدأ المحاسبة.

30 – 31 أكتوبر – مستجدات اقتصادية وإعلامية

* البرلمان يصادق على قرضين صحيين مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
* إعلان دخول السفينتين الجديدتين "حنبعل 3" و"حنبعل 4" حيّز الاستغلال للمراقبة البحرية.
* تأكيد رئيس الجمهورية على إطلاق مشروع المستشفى الرقمي الأول في تونس.
* تعليق نشاط جمعية صحفيي موقع "نواة" لمدة شهر.
* النقابة الوطنية للصحفيين تدين القرار وتلوّح بخطوات تصعيدية.
* الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسّكها بالإضراب القطاعي يومي 3 و4 نوفمبر.
* إطلاق أول تطبيق رقمي لمعاينة حوادث المرور تحت اسم E-Constat.
* صدور حكم ابتدائي بالسجن 5 سنوات ضدّ المحامي أحمد صواب ووضعه تحت المراقبة الإدارية لـ3 أعوام.








