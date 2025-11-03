اطلاق مشروع " تسريع المراكز الأوروبية-المتوسطية" لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة

أعلنت غرفة التجارة والصناعة لتونس، الاثنين، عن إطلاق مشروع "تسريع المراكز EU-MED"، الذي يهدف إلى تسريع النمو المستديم والتنافسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.



وأوضحت الغرفة، ان المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج Interreg NEXT MED""،مضيفة انه سيوفر للعاطلين عن العمل والفئات المحرومة، خدمات التوجيه والمرافقة لتمكينهم من إحداث مؤسساتهم الخاصة بطريقة مستدمة وتنافسية.



وسيتحقق هذا الهدف الرئيسي، وفق غرفة التجارة والصناعة، التّي تعدّ شريكا في المشروع، من خلال إنشاء مجمعات محلية، تعمل كمحفزات ومجموعات، تجمع كل الأطراف المعنية في كل مجال مرتبط بريادة الأعمال في شكل شركات ناشئة.وستعمل هذه المجمعات على توفير برامج تكوين وتوجيه محليا في إطار برامج تسريع الأعمال، التي سيتم تطويرها بشكل مشترك.ومن خلال هذه البرامج، سيدمج المشروع مسائل الاستدامة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ البداية.كما سيتم توسيع مفهوم المسرع ضمن المشروع ليشمل كامل مجالات القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة الى جانب المفاهيم البيئية والاجتماعية والحوكمة الى جانب الاقتصاد الأخضر والدائري، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة والإدماج والتنافسية.ويعد برنامج التعاون العابر للحدود Interreg NEXT "حوض البحر الأبيض المتوسط" (NEXT MED) الجيل الثالث من أكبر مبادرات التعاون، التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط.ويهدف الى الاسهام في تحقيق تنمية ذكية ومستديمة وعادلة في حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال دعم تعاون متوازن ومستديم على نطاق واسع وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات.وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون، التي تستجيب للتحديات المشتركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة على مستوى البحر الابيض المتوسط على غرار اعتماد التكنولوجيا المتطورة وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة.كما تتمثل مهمته في خلق فرص للعمل والنجاعة الطاقية والإدارة المستديمة للمياه والتكيف مع التغيّرات المناخية والانتقال نحو اقتصاد دائري وموفر للموارد والتعليم والتدريب والرعاية الصحية وغيرها.