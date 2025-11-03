وزارة التعليم العالي: فتح باب الترشح لمنح في مرحلة الماجستير بمعهد أوروبا لفائدة الطلبة في اختصاص المجالات القانونية والاقتصادية والمالية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الإدارة العامة للتعاون الدولي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، عن فتح باب الترشح لمنح في مرحلة الماجستير بمعهد أوروبا بعنوان السنة الجامعية 2026-2027.



وتخص هذه المنحة طلبة بلدان الجوار للاتحاد الأوروبي و من بينهم تونس للحصول على منح دراسية في مرحلة الماجستير في اختصاص الدراسات الأوروبية وهي موجهة للطلبة في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية.









ويتعين على الطلبة الراغبين في الترشح للحصول على هذه المنحة تقديم ترشحاتهم قبل يوم 14 جانفي 2026 عن طريق الموقع https://www.coleurope.eu/admission



وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن معهد أوروبا تأسس سنة 1949 بمدينة بروج البلجيكية وافتتح فرعين له سنة 1992 بمدينة ناتولين-بولونيا، ويعتبر معهد أوروبا مؤسسة مرجعية في مجال الدراسات الأوروبية وله شبكة قدماء مهمة تشمل رؤساء وأعضاء حكومات وديبلوماسيين ساميين في القطاعين الخاص والعام من داخل وخارج أوروبا. ويتعين على الطلبة الراغبين في الترشح للحصول على هذه المنحة تقديم ترشحاتهم قبل يوم 14 جانفي 2026 عن طريق الموقع https://www.coleurope.eu/admissionوأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن معهد أوروبا تأسس سنة 1949 بمدينة بروج البلجيكية وافتتح فرعين له سنة 1992 بمدينة ناتولين-بولونيا، ويعتبر معهد أوروبا مؤسسة مرجعية في مجال الدراسات الأوروبية وله شبكة قدماء مهمة تشمل رؤساء وأعضاء حكومات وديبلوماسيين ساميين في القطاعين الخاص والعام من داخل وخارج أوروبا.