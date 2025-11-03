Babnet   Latest update 15:43 Tunis

وزارة التعليم العالي: فتح باب الترشح لمنح في مرحلة الماجستير بمعهد أوروبا لفائدة الطلبة في اختصاص المجالات القانونية والاقتصادية والمالية

Publié le Lundi 03 Novembre 2025
      
أعلنت الإدارة العامة للتعاون الدولي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، عن فتح باب الترشح لمنح في مرحلة الماجستير بمعهد أوروبا بعنوان السنة الجامعية 2026-2027.

وتخص هذه المنحة طلبة بلدان الجوار للاتحاد الأوروبي و من بينهم تونس للحصول على منح دراسية في مرحلة الماجستير في اختصاص الدراسات الأوروبية وهي موجهة للطلبة في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية.



ويتعين على الطلبة الراغبين في الترشح للحصول على هذه المنحة تقديم ترشحاتهم قبل يوم 14 جانفي 2026 عن طريق الموقع https://www.coleurope.eu/admission

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن معهد أوروبا تأسس سنة 1949 بمدينة بروج البلجيكية وافتتح فرعين له سنة 1992 بمدينة ناتولين-بولونيا، ويعتبر معهد أوروبا مؤسسة مرجعية في مجال الدراسات الأوروبية وله شبكة قدماء مهمة تشمل رؤساء وأعضاء حكومات وديبلوماسيين ساميين في القطاعين الخاص والعام من داخل وخارج أوروبا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317802


