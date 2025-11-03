**البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات – النادي النسائي بالمكنين يواصل تألقه ويفوز على القرين الكويتي 28-18*
واصل النادي النسائي بالمكنين عروضه القوية في البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات في نسختها السابعة، المقامة بمدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري، بعد فوزه اليوم الاثنين على نادي القرين الكويتي بنتيجة 28-18 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
ويُعد هذا الانتصار الثاني على التوالي للنادي النسائي بالمكنين، بعد فوزه في الجولة الأولى على نادي قاسيون السوري بنتيجة 43-10، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب العربي.
وفي ما يلي النتائج والترتيب إلى حدّ الآن:
المجموعة الأولىالاثنين 3 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي 28-18
* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س17)
السبت 1 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري 43-10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي 32-26
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
| ----------------------- | - | - |
| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |
| جمعية الحمامات | 2 | 1 |
| القرين الكويتي | 0 | 2 |
| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |
مباريات الجولة المقبلة – الأربعاء 5 نوفمبر 2025:
* القرين الكويتي × نادي قاسيون السوري (س11)
* النادي النسائي بالمكنين × جمعية الحمامات (س17)
المجموعة الثانيةالأحد 2 نوفمبر 2025
* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي 34-14
* النادي الإفريقي – النبك السوري 50-14
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
| ------------------------ | - | - |
| النادي الإفريقي | 2 | 1 |
| الجمعية النسائية بالساحل | 2 | 1 |
| فتاة سلوى الكويتي | 0 | 1 |
| النبك السوري | 0 | 1 |
الاثنين 3 نوفمبر 2025:
* الجمعية النسائية بالساحل × النبك السوري (س13)
* النادي الإفريقي × فتاة سلوى الكويتي (س15)
الأربعاء 5 نوفمبر 2025:
* فتاة سلوى الكويتي × النبك السوري (س13)
* الجمعية النسائية بالساحل × النادي الإفريقي (س15)
