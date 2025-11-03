البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات – النادي النسائي بالمكنين يواصل تألقه ويفوز على القرين الكويتي 28-18*

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hanball2015.jpg width=100 align=left border=0>

واصل النادي النسائي بالمكنين عروضه القوية في البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات في نسختها السابعة، المقامة بمدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري، بعد فوزه اليوم الاثنين على نادي القرين الكويتي بنتيجة 28-18 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.



ويُعد هذا الانتصار الثاني على التوالي للنادي النسائي بالمكنين، بعد فوزه في الجولة الأولى على نادي قاسيون السوري بنتيجة 43-10، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب العربي.









وفي ما يلي النتائج والترتيب إلى حدّ الآن:



المجموعة الأولى

الاثنين 3 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي 28-18

* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س17)



السبت 1 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري 43-10

* جمعية الحمامات – القرين الكويتي 32-26



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ----------------------- | - | - |

| النادي النسائي بالمكنين | 4 | 2 |

| جمعية الحمامات | 2 | 1 |

| القرين الكويتي | 0 | 2 |

| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |



مباريات الجولة المقبلة – الأربعاء 5 نوفمبر 2025:



* القرين الكويتي × نادي قاسيون السوري (س11)

* النادي النسائي بالمكنين × جمعية الحمامات (س17)



المجموعة الثانية

الأحد 2 نوفمبر 2025



* الجمعية النسائية بالساحل – فتاة سلوى الكويتي 34-14

* النادي الإفريقي – النبك السوري 50-14



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ------------------------ | - | - |

| النادي الإفريقي | 2 | 1 |

| الجمعية النسائية بالساحل | 2 | 1 |

| فتاة سلوى الكويتي | 0 | 1 |

| النبك السوري | 0 | 1 |



الاثنين 3 نوفمبر 2025:



* الجمعية النسائية بالساحل × النبك السوري (س13)

* النادي الإفريقي × فتاة سلوى الكويتي (س15)



الأربعاء 5 نوفمبر 2025:



* فتاة سلوى الكويتي × النبك السوري (س13)

* الجمعية النسائية بالساحل × النادي الإفريقي (س15)

