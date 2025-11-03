Babnet   Latest update 20:41 Tunis

الملتقى الوطني العلمي السادس لودادية أعوان واطارات مجمع الصحة الاساسية بأريانة يومي 22 و23 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62289594ad0404.37700646_eqhpjknmfolig.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 20:07
      
من المنتظر أن تنظم، ودادية أعوان واطارات مجمع الصحة الاساسية بأريانة، الملتقى الوطني العلمي السادس، بمدينة الحمامات، يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، وذلك تحت شعار "نتطور لنبقى الافضل".

ويهدف هذا الملتقى إلى تحفيز أعوان وإطارات، مجمع الصحة الاساسية بأريانة، على مواكبة كل جديد في مجال اختصاصهم، لضمان الريادة والتميز في المنظومة الصحية بتونس عموما.



ويستهدف هذا الحدث العلمي جميع الاعوان والاطارات شبه الطبية والإداريين والتقنيين والعملة في، مجمع الصحة بأريانة ومختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني.

ويتضمن البرنامج عددا من المداخلات التي تتركز أساسا حول المسار الوظيفي والترقية حيث سيناقش المشاركون الاطار القانوني للترقية وكيفية اعداد وصياغة تقرير النشاط المهني بنجاح.

كما سيكون الملتقى فرصة لتسليط الضوء على موضوع الصفقات العمومية وقواعدها وآليات التوقي من الفساد ومكافحته في القطاع الصحي فضلا عن تخصيص مداخلة حول الصحة النفسية والرفاه الوظيفي وكيفية ادارة تحديات الضغط النفسي في الوسط الصحي.


الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
Indicateurs
