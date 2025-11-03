في لقاء برئيس مجلس نواب الشعب ..أعضاء المجلس الجهوي ببن عروس يؤكدون على ضرورة انجاح البرامج التنموية بالجهة

أكد أعضاء المجلس الجهوي ببن عروس خلال لقائهم مع رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة على أهمية مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ وانجاح البرامج التنموية بالجهة خاصة في مجال البنية التحتية وتوفير مختلف المرافق الضرورية بما يدعم الاستثمار ويزيد في إشعاع المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس البرلمان صباح اليوم الاثنين بقصر باردو، بأعضاء المجلس الجهوي ببن عروس برئاسة الشاذلي الشريف، وكل من أعضاء المجلس، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"



وأطلع أعضاء المجلس الجهوي ببن عروس رئيس مجلس نواب الشعب على مشاغل الشباب ولاسيما منها المتّصلة بالتشغيل وما تتطلّبه من إصغاء دائم ، مؤكدين على الخصوصيات التي تمتلكها المنطقة والتي تتميز بنشاطها الاقتصادي والفلاحي والرياضي والثقافي، وذلك بحكم تواجد عديد المؤسّسات الكبرى ذات الصلة بهذه المجالات الحيوية في مختلف جهات الولاية.وتطرق أعضاء المجلس الى أهمية العمل على تذليل بعض الصعوبات التي تعترضهم ولاسيما منها اللوجستية والمادية، مطالبين بتوفير آليات لتسهيل تواصلهم مع المواطنين وإبلاغها الى الجهات المسؤولة والسعي الى إيجاد الحلول لها، ولاسيما عبر توفير شارات خاصة تسهّل مباشرتهم لعملهم، وفق ما يضبطه القانون ، وفق ما جاء في نص البلاغمن جانبه اكّد رئيس مجلس نواب الشعب ما شهدته ولاية بن عروس من تحوّلات من حيث الكثافة السكنية أفرزت تطوّرات اقتصادية واجتماعية وما تولّد عنها من حاجيات يجب العمل على دراستها وضبط برامج الاستجابة اليها.وبين في ذات السياق ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف وفق الصلاحيات التي حدّدها دستور تونس الجديد ولاسيما من حيث دور الوظيفية التنفيذية والوظيفة التشريعية بمجلسيها، وفق نص البلاغ