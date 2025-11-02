كاراتي: التونسية وفاء محجوب تتوّج بذهبية دورة روسيا الدولية لوزن اقل من 61 كلغ
توّجت التونسية وفاء محجوب اليوم الأحد بذهبية دورة روسيا الدولية للكاراتي اثر فوزها في الدور النهائي على الكازخستانية أسيل كاناي 3-1 ضمن منافسات وزن أقل من 61 كلغ.
وتفوقت وفاء محجوب في طريقها نحو الظفر بالمعدن النفيس على كل من الروسيتين تيبيكينا كسينيا 9-1 وخوخلوفا كارينا 5-2 والماليزية سارولنيزا عبد الجميل 6-صفر في دور المجموعات قبل ان تزيح الايرانية ميهرنجار احمدي 3-2 في الدور ربع النهائي والروسية التانا باسانغوفا 8-3 في الدور نصف النهائي.
وتعد دورة روسيا الدولية مرحلة اعداداية هامة لألعاب التضامن الاسلامي المقررة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.
