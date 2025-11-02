Babnet   Latest update 21:17 Tunis

كاراتي: التونسية وفاء محجوب تتوّج بذهبية دورة روسيا الدولية لوزن اقل من 61 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6907ae00379f45.75044713_lkhgjfepnmoiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 20:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توّجت التونسية وفاء محجوب اليوم الأحد بذهبية دورة روسيا الدولية للكاراتي اثر فوزها في الدور النهائي على الكازخستانية أسيل كاناي 3-1 ضمن منافسات وزن أقل من 61 كلغ.

وتفوقت وفاء محجوب في طريقها نحو الظفر بالمعدن النفيس على كل من الروسيتين تيبيكينا كسينيا 9-1 وخوخلوفا كارينا 5-2 والماليزية سارولنيزا عبد الجميل 6-صفر في دور المجموعات قبل ان تزيح الايرانية ميهرنجار احمدي 3-2 في الدور ربع النهائي والروسية التانا باسانغوفا 8-3 في الدور نصف النهائي.



وتعد دورة روسيا الدولية مرحلة اعداداية هامة لألعاب التضامن الاسلامي المقررة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317760


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 02 نوفمبر 2025 | 11 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-18
24°-16
22°-15
25°-15
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    