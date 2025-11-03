ترامب يأمل في توسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس بأنه يأمل في توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم لتشمل المملكة العربية السعودية.



وقال ترامب تعليقا على احتمالات موافقة ولي العهد السعودي على الانضمام إلى المعاهدة، "أعتقد أنه سينضم".



وأضاف الرئيس الأمريكي في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس الإخبارية، إنه كان يجب "دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قليلا" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وقال ترامب: "لقد عملت مع نتنياهو بشكل جيد للغاية. نعم، كان علي أن أدفعه قليلا هنا أو هناك. أعتقد أنني قمت بعمل رائع في الدفع. نعم، لقد دفعته. لم تعجبني بعض الأشياء التي فعلها، ورأيت ما فعلته حيال ذلك. لقد دمرنا إيران، ثم حان وقت التوقف، وتوقفنا"، وجاء كلام ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه دفع نتنياهو للاعتراف بدولة فلسطينية.وأضاف ترامب أنه يمكن القضاء على حماس فورا إن لم تتصرف بشكل جيد وهم يدركون ذلك.وبشأن محاكمة نتنياهو، زعم ترامب مرة أخرى أنه "لا يعامل بشكل جيد". وقال: "نتنياهو يحاكم لعدد من الأشياء، لا أعتقد أنه يعامل بشكل جيد. أعتقد أنه سيتعين علينا التدخل لمساعدته.. هذا ليس عدلا".