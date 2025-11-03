Babnet   Latest update 12:49 Tunis

وزير التربية: التدخل بالصيانة والتعهد في 30 بالمائة من المؤسسات التربوية وتعزيزها ب13 مؤسسة جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67befa149f04e6.34244292_niepqlhogjfmk.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Publié le Lundi 03 Novembre 2025
      
أفاد وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين ان الوزارة تدخلت بالصيانة والتعهد في 30 بالمائة من المؤسسات التربوية وتعزيزها ب13 إحداثا جديدا مبرزا ان برنامج الوزارة يتواصل على مراحل ويمتد الى ثلاث سنوات لبناء مشهد تربوي جديد ولتحقيق هدف ان تتوفر في المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية الشروط اللازمة التي تليق بالمربين والتلاميذ والأولياء وكل الفاعلين التربويين.

وأضاف نور الدين النوري في تصريح ل /وات/ في مفتتح زيارة العمل التي يؤديها لولاية نابل ان هذه الزيارة هي زيارة متابعة لعديد المؤسسات التربوية بالجهة للوقوف على المنجز ومستوى الصيانة والتعهد والإحداثات الجديدة وللوقوف على الإشكاليات المطروحة لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحلها.



ولفت من جهة أخرى بخصوص ربط المدارس الابتدائية بالانترنات الى ان اغلب المدارس اليوم هي مرتبطة بشبكة الانترنات عالية التدفق بعد انجاز برنامج "ايدونات 10" وتوفير التجهيزات الإعلامية اللازمة لكل المدارس في الأرياف والمدن لتجهيز قاعات ومخابر الإعلامية حتى تكون مخابر عصرية وحديثة تستجيب لتطوير المنظومة التربوية وذلك تجسيما للتوجه الذي اقره رئيس الجمهورية قيس سعيد والمتعلق بتحقيق العدالة والانصاف بين كل التلاميذ في كل جهات تونس.

وأبرز نور الدين النوري بخصوص برنامج تدريس التربية التكنولوجية بالمدارس الابتدائية ان الوزارة حرصت على ان تمكّن التلميذ من ممارسة المهارات اليدوية والحسية في فضاء المدرسة لا خارجها والابتعاد عن الاقبال على الاعمال الجاهزة التي تباع باثمان ترهق الاولياء في المكتبات وغيرها من الفضاءات.

وفي جانب جديد الامتحانات أكد وزير التربية ان الوزارة وسّعت في مجال وزمان الامتحانات الشفوية بالنسبة لمستوى الابتدائي ليمتد على مدى شهر بهدف تجنيب التلاميذ والاولياء الضغط الذي يعيشونه في فترة الامتحانات.

وبخصوص الإصلاح التربوي شدد نور الدين النوري على ان الإصلاح التربوي هو من انظار المجلس الأعلى للتربية مؤكدا ان تكون انطلاقته قريبة لتحال اليه كل المشاريع في اطار متناسق بين توجهات الدولة ومختلف الأطراف المتدخلة في الشأن على غرار وزارات التشغيل والرياضة والتعليم العالي والمرأة والشؤون الدينية والثقافة من أجل الربط بين التعلمات وبين بناء المواطن وبناء الانسان وبين سوق الشغل المحلي والدولي وبين مواطن محصن ومعتز بانتمائه لوطنه ومنفتح على تجارب العالم حسب تقديره.


Babnet

