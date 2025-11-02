Babnet   Latest update 19:44 Tunis

القصرين : مشاريع واعدة لتثمين "سلطان الغلة" رغم تهديد الحشرة القرمزية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/633dca6102dbb9.58681353_jqonmgpilfehk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 19:44 قراءة: 1 د, 53 ث
      
تُعدّ ولاية القصرين، ولاسيّما منطقة زلفان التابعة لمعتمدية تالة، من أبرز المناطق الفلاحية في تونس إنتاجًا وجودةً لنبتة التين الشوكي أو ما يُعرف بـ"سلطان الغلّة"، حيث تحتل الجهة الصدارة وطنيا في هذا المجال بمساحة تُقدّر بـ100 ألف هكتار، من بينها 3 آلاف هكتار من الهندي البيولوجي، لتنتج نحو 250 ألف طن سنويًا، أي ما يعادل 50 بالمائة من الإنتاج الوطني.

ويمثل هذا القطاع ركيزة اقتصادية هامة بالجهة، إذ يوفّر حوالي 40 ألف موطن شغل أغلبها من اليد العاملة النسائية، ويساهم بما يُناهز 80 مليون دينار سنويًا في الدورة الاقتصادية المحلية والوطنية.



وتنتصب حول ضيعات التين الشوكي بالجهة 13 شركة تحويل متخصصة في تثمين هذا المنتوج الطبيعي وتحويله إلى مشتقات غذائية وتجميلية مختلفة مثل العصائر والمربى والرُب والعسل ومواد التجميل، من بينها شركات مصدّرة كليًا نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.
ورغم هذه المكانة الريادية، يواجه قطاع التين الشوكي خطر انتشار الحشرة القرمزية التي تهدّد مئات الهكتارات من الضيعات، غير أن هذا التحدي لم يمنع بعض الفلاحين والمختصين من البحث عن حلول مبتكرة لتثمين المنتوج المتضرّر بدل التخلص منه.
وفي هذا الإطار، يعمل المهندس الفلاحي المتقاعد عمر البناني، رئيس الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بزلفان "البنانة"، على تنفيذ مشروع لتجفيف زُبيرة التين الشوكي (الظُلف) وتحويلها إلى أقراص وقوالب علفية تُستخدم لتغذية الماشية.
وأوضح البناني في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهكتار الواحد من زُبيرة التين الشوكي يُنتج ما بين 10 آلاف و20 ألف "ظلفة"، يُستهلك جزء منها كعلف ويُرحّل جزء آخر إلى ولايات مجاورة، بينما تتلف الكميات المتبقية، مشيرًا إلى أن القيمة الغذائية للظلفة الواحدة تعادل القيمة الموجودة في غرام واحد من الشعير، وفق قوله ما يجعلها بديلاً محليًا واعدًا للأعلاف المستوردة.
وأضاف البناني إنه اقترح مشروعه على المصالح المعنية بوزارة الفلاحة لإعتماد "الظلف" المجفف كمكوّن في الأعلاف الحيوانية، غير أن ارتفاع كلفة الإنتاج حال دون تنفيذه، حيث أن كل ألف كيلوغرام من" الظلف" الأخضر لا تعطي سوى مائة كيلوغرام مجفف. ودعا بالمناسبة إلى تدخل الدولة لتغطية الفارق في الكلفة وتعويض جزء من الأعلاف المستوردة بالمنتوج المحلي بما يسهم في دعم الفلاحين والمحافظة على العملة الصعبة.
وفي ما يتعلق بإمكانية تحويل ثمار التين الشوكي المتضررة من الحشرة القرمزية إلى علف، أكد البناني ل"وات" أن ذلك ممكن، موضحًا أن الحشرة غير ضارة بالإنسان ولا بالحيوان بل تقتصر أضرارها على النبات فقط، معتبرا هذا الحل بديلًا عمليًا للفلاحين المتضررين في مختلف ولايات الجمهورية لتخزين القوالب العلفية واستخدامها في فترات الجفاف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317748


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 02 نوفمبر 2025 | 11 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-18
24°-16
24°-14
26°-16
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    