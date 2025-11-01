البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج يفوز على النادي الإفريقي 3-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69065a50643de2.72398137_hqmnkiejlgfpo.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النادي النسائي بقرطاج مساء اليوم السبت على النادي الإفريقي بنتيجة 3-صفر (25-19، 25-18، 25-21) ضمن الجولة السادسة لمنافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة سيدات المقامة بقصر الرياضة بالمنزه.



وكان الترجي الرياضي التونسي قد تفوّق في وقت سابق اليوم على نادي الرواد السوري بنتيجة 3-صفر (26-24، 25-13، 25-16)، فيما فاز نادي ناصرية بجاية الجزائري على فتيات العيون الكويتي بالنتيجة ذاتها.









النتائج المسجلة

السبت 1 نوفمبر 2025



* ناصرية بجاية (الجزائر) – فتيات العيون (الكويت) 3-0

* نادي الرواد (سوريا) – الترجي الرياضي (تونس) 0-3

* النادي الإفريقي (تونس) – نادي قرطاج (تونس) 0-3



الجمعة 31 أكتوبر 2025



* فتيات العيون (الكويت) – نادي الرواد (سوريا) 3-0

* النادي الإفريقي (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0

* نادي قرطاج (تونس) – الترجي الرياضي (تونس) 3-0



الخميس 30 أكتوبر 2025



* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0

* نادي الرواد (سوريا) – النادي الإفريقي (تونس) 0-3

* الترجي الرياضي (تونس) – فتيات العيون (الكويت) 3-0



الثلاثاء 28 أكتوبر 2025



* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي الرواد (سوريا) 3-0

* الترجي الرياضي (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0

* النادي النسائي بقرطاج (تونس) – فتيات العيون (الكويت) 3-0



الاثنين 27 أكتوبر 2025



* فتيات العيون (الكويت) – النادي الإفريقي (تونس) 0-3

* ناصرية بجاية (الجزائر) – الترجي الرياضي (تونس) 2-3

* نادي قرطاج (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0



الأحد 26 أكتوبر 2025



* ناصرية بجاية (الجزائر) – النادي الإفريقي (تونس) 3-1

* نادي سلوى الصباح (الكويت) – فتيات العيون (الكويت) 3-1

* نادي الرواد (سوريا) – نادي قرطاج (تونس) 0-3



الترتيب

| الفريق | ن | ل |

| ------------------------- | -- | - |

| النادي النسائي بقرطاج | 15 | 5 |

| ناصرية بجاية (الجزائر) | 13 | 5 |

| الترجي الرياضي (تونس) | 11 | 5 |

| النادي الإفريقي (تونس) | 9 | 5 |

| نادي سلوى الصباح (الكويت) | 3 | 5 |

| فتيات العيون (الكويت) | 3 | 6 |

| نادي الرواد (سوريا) | 0 | 5 |



برنامج مباريات الأحد 2 نوفمبر 2025

* نادي سلوى الصباح (الكويت) – نادي الرواد (سوريا) (س 14)

* النادي الإفريقي (تونس) – الترجي الرياضي (تونس) (س 16)

* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي قرطاج (تونس) (س 18)

* ناصرية بجاية (الجزائر) – فتيات العيون (الكويت) 3-0* نادي الرواد (سوريا) – الترجي الرياضي (تونس) 0-3* النادي الإفريقي (تونس) – نادي قرطاج (تونس) 0-3* فتيات العيون (الكويت) – نادي الرواد (سوريا) 3-0* النادي الإفريقي (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0* نادي قرطاج (تونس) – الترجي الرياضي (تونس) 3-0* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0* نادي الرواد (سوريا) – النادي الإفريقي (تونس) 0-3* الترجي الرياضي (تونس) – فتيات العيون (الكويت) 3-0* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي الرواد (سوريا) 3-0* الترجي الرياضي (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0* النادي النسائي بقرطاج (تونس) – فتيات العيون (الكويت) 3-0* فتيات العيون (الكويت) – النادي الإفريقي (تونس) 0-3* ناصرية بجاية (الجزائر) – الترجي الرياضي (تونس) 2-3* نادي قرطاج (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0* ناصرية بجاية (الجزائر) – النادي الإفريقي (تونس) 3-1* نادي سلوى الصباح (الكويت) – فتيات العيون (الكويت) 3-1* نادي الرواد (سوريا) – نادي قرطاج (تونس) 0-3| الفريق | ن | ل || ------------------------- | -- | - || النادي النسائي بقرطاج | 15 | 5 || ناصرية بجاية (الجزائر) | 13 | 5 || الترجي الرياضي (تونس) | 11 | 5 || النادي الإفريقي (تونس) | 9 | 5 || نادي سلوى الصباح (الكويت) | 3 | 5 || فتيات العيون (الكويت) | 3 | 6 || نادي الرواد (سوريا) | 0 | 5 |* نادي سلوى الصباح (الكويت) – نادي الرواد (سوريا) (س 14)* النادي الإفريقي (تونس) – الترجي الرياضي (تونس) (س 16)* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي قرطاج (تونس) (س 18)