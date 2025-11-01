البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج يفوز على النادي الإفريقي 3-صفر
فاز النادي النسائي بقرطاج مساء اليوم السبت على النادي الإفريقي بنتيجة 3-صفر (25-19، 25-18، 25-21) ضمن الجولة السادسة لمنافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة سيدات المقامة بقصر الرياضة بالمنزه.
وكان الترجي الرياضي التونسي قد تفوّق في وقت سابق اليوم على نادي الرواد السوري بنتيجة 3-صفر (26-24، 25-13، 25-16)، فيما فاز نادي ناصرية بجاية الجزائري على فتيات العيون الكويتي بالنتيجة ذاتها.
النتائج المسجلةالسبت 1 نوفمبر 2025
* ناصرية بجاية (الجزائر) – فتيات العيون (الكويت) 3-0
* نادي الرواد (سوريا) – الترجي الرياضي (تونس) 0-3
* النادي الإفريقي (تونس) – نادي قرطاج (تونس) 0-3
الجمعة 31 أكتوبر 2025
* فتيات العيون (الكويت) – نادي الرواد (سوريا) 3-0
* النادي الإفريقي (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0
* نادي قرطاج (تونس) – الترجي الرياضي (تونس) 3-0
الخميس 30 أكتوبر 2025
* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0
* نادي الرواد (سوريا) – النادي الإفريقي (تونس) 0-3
* الترجي الرياضي (تونس) – فتيات العيون (الكويت) 3-0
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي الرواد (سوريا) 3-0
* الترجي الرياضي (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0
* النادي النسائي بقرطاج (تونس) – فتيات العيون (الكويت) 3-0
الاثنين 27 أكتوبر 2025
* فتيات العيون (الكويت) – النادي الإفريقي (تونس) 0-3
* ناصرية بجاية (الجزائر) – الترجي الرياضي (تونس) 2-3
* نادي قرطاج (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0
الأحد 26 أكتوبر 2025
* ناصرية بجاية (الجزائر) – النادي الإفريقي (تونس) 3-1
* نادي سلوى الصباح (الكويت) – فتيات العيون (الكويت) 3-1
* نادي الرواد (سوريا) – نادي قرطاج (تونس) 0-3
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ------------------------- | -- | - |
| النادي النسائي بقرطاج | 15 | 5 |
| ناصرية بجاية (الجزائر) | 13 | 5 |
| الترجي الرياضي (تونس) | 11 | 5 |
| النادي الإفريقي (تونس) | 9 | 5 |
| نادي سلوى الصباح (الكويت) | 3 | 5 |
| فتيات العيون (الكويت) | 3 | 6 |
| نادي الرواد (سوريا) | 0 | 5 |
برنامج مباريات الأحد 2 نوفمبر 2025* نادي سلوى الصباح (الكويت) – نادي الرواد (سوريا) (س 14)
* النادي الإفريقي (تونس) – الترجي الرياضي (تونس) (س 16)
* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي قرطاج (تونس) (س 18)
