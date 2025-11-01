Babnet   Latest update 17:10 Tunis

قبلي: استئناف حركة السير بالطريق الرابطة بين قبلي ودوز بعد غلقها احتجاجا على تخفيض المجمعين لأسعار قبول "دقلة النور"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kebilipancarteeeeee.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 17:10
      
استؤنفت حركة السير بالطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين معتمديتي قبلي ودوز على مستوى المدخل الشمالي لمدينة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، بعد أن عمد عدد من أهالي جمنة إلى غلقها، صباح اليوم  السبت، ومنع حركة السيارات وخاصة الشاحنات المحملة بصناديق التمور في الاتجاهين، احتجاجا على تخفيض مجمعي التمور لأسعار قبول "دقلة النور" صنف أول شمروخ من 3500 مليم للكلغ الواحد الى 3000 مليم فقط، والصنف الثاني من هذا النوع من 2500 مليم للكلغ الى 2000 مليم.

ويأتي فتح الطريق إثر تحوّل معتمد قبلي الجنوبية منير محاجبة على عين المكان أين  سجّل مطالب الأهالي وتعهّد بإبلاغها للسلط والمتدخلين في منظومة ترويج التمور على المستويين الجهوي والمركزي وخاصة منها مطلب الالتزام بتطبيق السعر المرجعي المتفق عليه.

 وعبّر عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، خلال هذا التحرك، عن "رفضهم تخفيض أسعار التمور، فهي على غرار الأسعار القديمة لا تراعي تكلفة الإنتاج، ولا تغطي نفقات الفلاح للمحافظة على جودة الصابة"، وفق تقديرهم.

وذكروا أنّ هذه الأسعار مخالفة للسعر المرجعي التي تم الاتفاق عليه بين المصدّرين والهياكل الفلاحية خلال الجلسة المنعقدة يوم 14 أكتوبر المنقضي بمقر المجمع المهني المشترك للتمور، والذي تم نشره في بلاغ صادر عن المجمع ورد فيه أنه تم تحديد  السعر المرجعي  لقبول الصنف اول من نوع دقلة نور شمروخ لدى المجمعين بـ 5200 مليم للكلغ الواحد والصنف الثاني بـ4500  للكلغ الواحد.
وأكّد المحتجون، بعد تواصلهم مع المعتمد وفتح الطريق، انهم "على استعداد للعودة لتنفيذ تحركات احتجاجية اكبر في صورة عدم التفاعل مع مطلبهم بداية من مطلع الأسبوع المقبل"، وفق تعبيرهم 
حمد


السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
