المنستير : قريبا انطلاق عملية تعشيب الملعب البلدي بصيّادة المعطّل منذ سنتين ونصف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69064cff63a754.45277739_mqghleiopknjf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 20:28
      
من المنتظر أن تنطلق بداية الأسبوع المقبل بعد الإنتهاء من عملية تسوية الأرضية وضغطها  عملية تعشيب الملعب البلدي بصيادة وذلك ببسط لفائف العشب الاصطناعي.
وكانت أشغال التهيئة والتعشيب التي تبلغ قيمتها الجملية عند الانطلاق حوالي 626 ألف د، شهدت تعطلا لمدة فاقت 30 شهرا باعتبار أن الأشغال التي انطلقت بتاريخ 11 أوت 2022 كان من المفترض أن تدوم 7 أشهر لتنتهي خلال شهر مارس 2023
وسبب التعطل الكبير في تنفيذ المشروع حالة استياء كبيرة لدى كلّ الرّياضيّين في صيّادة من لاعبين وأوليائهم وعائلاتهم إضافة إلى مشاكل كبيرة خاصة لفريق أكابر كرة القدم بصيادة الذي اضطر لاجراء تدريباته بملعب قصر هلال، كما  اضطر مسؤلو الجمعيّة لتأمين تنقّل 5 أصناف كلّ أسبوع لاجراء المقابلات الرّسميّة في ظلّ شح الموارد الماليّة.

وكان والي المنستير عيسى موسى شدد خلال زيارته للمشروع خلال شهر أفريل المنقضي على ضرورة أن توفي كلّ الأطراف المتدخلة ومن بينها شركة المقاولات بتعهّداتها وبالأعمال المنوطة بها والتسريع في الأشغال حتّى يكون الملعب جاهزا قبل إنطلاق الموسم الرياضي الحالي.

ر


