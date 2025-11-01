أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال الأسبوع من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025

شهد الأسبوع الممتد من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 حركية سياسية مكثفة على المستويين الوطني والدبلوماسي، تميزت بتعدد المواقف الرسمية والجمعياتية، ومناقشة مشاريع الميزانية، إلى جانب صدور أحكام قضائية هامة وتأجيل عدد من القضايا السياسية البارزة.

السبت 25 أكتوبر





الأحد 26 أكتوبر



الإثنين 27 أكتوبر



الثلاثاء 28 أكتوبر



الأربعاء 29 أكتوبر



الخميس 30 أكتوبر



الجمعة 31 أكتوبر



السبت 1 نوفمبر



* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارجيؤكد أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تونس تولي "العناية القصوى لحقوق الإنسان" وتلتزم بتعزيزها نصاً وممارسة.تعبّر عن رفضها لقرار تجميد نشاطلمدة شهر، وتعتبره "مسًّا بحرية التنظيم وضربًا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية".برأي محكمة العدل الدولية الصادر يوم 22 أكتوبر حول التزامات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.يستقبل التلميذتينالفائزتين بجائزة "تحدي القراءة العربي" في دورته التاسعة بإمارة دبي.تعلن تسليم التبرعات غير المشحونة إلى، وتؤكد إعداد تقرير مالي مفصل في غضون 45 يوماً.تدعو إلى التراجع عن قرار تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات وتمكينها من استئناف نشاطها.تعقد اجتماعات جهوية لمتابعة تطبيق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بحقوق المنتفعين.تؤجل النظر في ما يعرف بـ"قضية التآمر 1" إلى 17 نوفمبر المقبل.* المؤتمر الثالث لـيكلّفبمهام المنسق العام.يعلن فتح جلسات مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 أمام وسائل الإعلام.برئاسة كاتب الدولةونظيره العراقيلتقييم التعاون الثنائي.يستقبل، ويؤكد على تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقي بين البلدين.يؤكد لدى لقائهأن تونس "تعيش مرحلة تاريخية فارقة" وأن القرارات المقبلة "لن تخيب آمال الشعب".توثق 24 حالة وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز بين 2015 و2025.* صدوربدعوة الناخبين للتصويت علىيوم 28 ديسمبر المقبل.ضد الرئيس السابق لمحكمة التعقيبوتعويض مالي بأكثر من 935 مليون دينار لفائدة الدولة.تفوض مكتبها التنفيذي لاتخاذ خطوات نضالية قد تصل إلىاحتجاجا على ما وصفته بـ"تنامي الرقابة والتعتيم الممنهج".يؤدي زيارة ميدانية إلى وحدات عسكرية بولاياتتعبّر عن "انشغالها الكبير" لتعليق نشاط كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات.تبرر أمام لجنة برلمانية الترفيع في ميزانيتها بأكثر من 20 بالمائة.تناقشان ميزانيةومحكمة المحاسبات.يؤكد السعي لعدم الترفيع فيمقارنة بالسنة الماضية.تضبط قائمة المنتفعين من منظوريها لموسم الحج لسنة 2026 بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الدينية والصحة.يتسلّم رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية منتدين بشدةوتعتبره "استهدافا مباشرا لحرية الصحافة".تصادق على رزنامة التصويت علىيعلن إطلاقحول المرأة والسلام والأمن.تؤجل النظر في قضيةإلى 21 نوفمبر.تنظم وقفة أمام المسرح البلدي للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في "قضية التآمر على أمن الدولة".* مناقشةأمام لجنة تنظيم الإدارة ولجنة المخططات التنموية بالبرلمان.تصدر حكما بسجنلمدة خمس سنوات ووضعه تحت المراقبة الإدارية ثلاث سنوات.يستقبلويأذن بإدخال، داعيا إلى