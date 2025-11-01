تنظيم مسابقة أدبية وطنية في الشعر والقصة خلال ملتقى صالون الهادي نعمان للابداع الادبي من 5 الى 6 ديسمبر المقبل بالمركب الثقافي بالمنستير

أعلن المركب الثقافي وصالون الابداع الهادي نعمان بالمنستير، عن تنظيم مسابقة أدبية وطنية موجهة للمبتدئين في مجالي الشعر والقصة باللغة الفصحى.



وتنتظم هذه المسابقة خلال ملتقى صالون الهادي نعمان للابداع الادبي المزمع انعقاده من 5 الى 7 ديسمبر المقبل بالمركب الثقافي وذلك تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.









وقد حدد آخر آجل لقبول المشاركات يوم 20 نوفمبر الجاري . ويأتي هذا الحدث تكريسا لرسالة الصالون في دعم المبدعين وابراز الطاقات الادبية الشابة وفتح فضاء للحوار الثقافي والتفاعل الفكري بين الادباء والنقاد.كما تهدف الى تشجيع الابداع واكتشاف المواهب في مختلف الاجناس الادبية، حيث سيتم منح الفائزين في هذه المسابقة الادبية جوائز تقديرية ومالية .وقد حدد آخر آجل لقبول المشاركات يوم 20 نوفمبر الجاري .