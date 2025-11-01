Babnet   Latest update 15:44 Tunis

تنظيم مسابقة أدبية وطنية في الشعر والقصة خلال ملتقى صالون الهادي نعمان للابداع الادبي من 5 الى 6 ديسمبر المقبل بالمركب الثقافي بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c39cb46705483.20117764_giqjmopnkhlfe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025
      
أعلن المركب الثقافي وصالون الابداع الهادي نعمان بالمنستير، عن تنظيم مسابقة أدبية وطنية موجهة للمبتدئين في مجالي الشعر والقصة باللغة الفصحى.

وتنتظم هذه المسابقة خلال ملتقى صالون الهادي نعمان للابداع الادبي المزمع انعقاده من 5 الى 7 ديسمبر المقبل بالمركب الثقافي وذلك تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.



ويأتي هذا الحدث تكريسا لرسالة الصالون في دعم المبدعين وابراز الطاقات الادبية الشابة وفتح فضاء للحوار الثقافي والتفاعل الفكري بين الادباء والنقاد.

كما تهدف الى تشجيع الابداع واكتشاف المواهب في مختلف الاجناس الادبية، حيث سيتم منح الفائزين في هذه المسابقة الادبية جوائز تقديرية ومالية .

وقد حدد آخر آجل لقبول المشاركات يوم 20 نوفمبر الجاري .


السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
