التمديد في آجال قبول مطلب المشاركة التونسية في الصالون الدولي للتحف والهدايا بباريس إلى 7 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 15:06
      
أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن التمديد في آجال قبول مطلب المشاركة التونسية في الصالون الدولي للتحف والهدايا بباريس والذي سينتظم من 15 الى 19 جانفي 2026



وأفادالديوان، في بلاغ له، نشر على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أنه تم التمديد في آجال قبول الملفات الى يوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 .


وأكد في ذات البلاغ، أنه يدعم الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات الصناعات التقليدية تواجدهم بأهم التظاهرات العالمية ومساعدتهم على تنمية صادراتهم واقتحام الأسواق الخارجية .

وأشار، الى أنه يعمل على مزيد تشريك عدد من المؤسسات الحرفية في الاختصاصات ذات العلاقة بالتزويق الداخلي والخارجي والتحف
والهدايا .

وأضاف الديوان، أنه سيتكفل بمصاريف كراء فضاء العرض وتهيئته وشحن المعروضات لكل عارض بينما يتكفل العارض بمصاريف تذاكر السفر والاقامة والتأشيرة مع خلاص معلوم اضافي بـ 3000 دينار يتم ايداعها بالحساب الجاري للديوان بعد الحصول على تأكيد المشاركة من طرف اللجنة الفنية لانتقاء العارضين.

وبين في سياق متصل، أنه طلب من المعنيين تعمير طلب المشاركة بكل دقة وذكر كامل البيانات المطلوبة مع تقديم ملف مرئي لضمان قبول ملف المشاركة و توفير أوفر حظوظ القبول في هذه التظاهرة .


