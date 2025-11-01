بطولة متز الفرنسية للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته اليوم بملاقاة الفرنسي طوم بريس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>

يدخل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 141 عالميا اليوم السبت منافسات بطولة متز الفرنسية التي تقام داخل القاعة بمواجهة الفرنسي طوم بريس المصنف 277 عالميا ضمن الدور نصف النهائي من التصفيات التمهيدية التي تسبق الدخول للجدول الرئيسي.

وكان معز الشرقي خاض خلال هذا الاسبوع بطولة براتيسلافا السلوفاكية للتحدي وخرج منذ الدور السادس عشر اثر هزيمته أمام الأمريكي ايليوت سبيزيري بنتيجة صفر-2 (6-7 و2-6).

وتجدر الاشارة إلى أن معز الشرقي كان توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالإضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.