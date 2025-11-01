Babnet   Latest update 14:07 Tunis

فيلمان تونسيان ضمن فعاليات مهرجان "فيلم أفريكا" بلندن

Publié le Samedi 01 Novembre 2025
      
يُشارك الفيلمان التونسيان "عائشة" لمهدي البرصاوي و"سماء بلا أرض" لأريج السحيري ضمن فعاليات الدورة 12 من مهرجان "فيلم أفريكا" بلندن، وذلك من 14 إلى 23 نوفمبر 2025.
ويُشارك ضمن فعاليات هذا المهرجان الذي يسلط الضوء على السينما الإفريقية وخصوصياتها، 50 فيلما من عشرين دولة إفريقية، وقد تم اختيار العملين التونسيين للعرض ضمن قسم مخصص للسرد النسائي.
وفيلم "عائشة" (2024) هو عمل روائي طويل يمتد على ساعتين من الزمن، وهو من بطولة فاطمة صفر ونضال السعدي وياسمين الديماسي وهالة عياد، وهو من إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وإيطاليا وقطر والسعودية.

وتدور أحداث الفيلم، حول "آية" شابة تونسية تشتغل عاملة تنظيف في نزل في جهة توزر بالجنوب التونسي، تحلم بحياة أفضل في تونس العاصمة بعد أن وعدها مديرها في النزل بمستقبل أفضل لكن تبدّدت هذه الوعود الزائفة، مما جعلها تشعر بالغدر وتزيد من عزيمتها للهروب من هذا الواقع.

وتتصاعد الأحداث عندما تتعرض آية لحادث مروري مميت يُعلن فيه عن وفاتها بشكل خاطئ، مما يتيح لها فرصة الاختفاء وبدء حياة جديدة في العاصمة تحت هوية جديدة. وتتشابك أحداث الفيلم مع تأملات في واقع صعب، حيث تنتقل البطلة بين عزلة الجنوب التونسي وصخب العاصمة، محاولة الهروب من الماضي المظلم صوب حياة جديدة لكنها مليئة بالتحديات.
أما فيلم "سماء بلا أرض"، فيُسلّط الضوء على ظاهرة الهجرة من منظور إنساني، من خلال قصة ثلاث شابات من الكوت ديفوار يعشن في تونس تتغير حياتهن بعد استقبالهن الطفلة "إيما" البالغة من العمر أربع سنوات، والتي نجت من حادثة غرق مأساوية في البحر. ومن خلال هذه القصة، يطرح الفيلم تساؤلات حول معنى الأسرة والانتماء والمسؤولية في سياق اجتماعي مضطرب.
جدير بالذكر أن مهرجان "فيلم أفريكا" تُنظمه جمعية "Royal African Society / رويال افريكان سوسايتي"، وتأسس سنة 2011، ويحتفي في دورته الحالية بالسينما الكونغولية.


Babnet

