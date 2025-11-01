اختتام برنامج "لمجتي" الرامي لدعم الروابط بين الزراعة المستدامة والاستهلاك المسؤول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690611c4d3a3e2.80987588_hjgfoqpmkleni.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت، اليوم السّبت، مختلف مكوّنات برنامج " لمجتي"، الرامي لدعم الروابط بين الزراعة المستدامة والاستهلاك المسؤول، والذي أطلقته منذ ديسمبر 2023، جمعية جولات تضامنية بدعم من برناج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي ، في إطار برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري في تونس " أدابت".



وتولت نساء فلاحات، منضويات تحت 12 منظمة فلاحية مهنية موزعة على كامل تراب الجمهورية، في إطار " لمجتي"، إعداد 21750 لمجة صحية لفائدة تلاميذ عدد من المدارس الابتدائية الريفية، خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 2025، وفق ما أفادت به، اليوم السبت، العضوة في جمعية " رحلات تضامنية " هالة بنور، في تصريح أدلت به لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش تظاهرة انتظمت بقصر النجمة الزهراء (مدينة سيدي بوسعيد) لاختتام فعاليات البرنامج.











ويهدف برنامج "لمجتي" إلى تسليط الضوء على الروابط بين الزراعة المستدامة والاستهلاك المسؤول، وتمكين النساء اقتصاديا في المناطق الريفية، والابتكار واستدامة التغذية المدرسية، فضلا عن التأكيد على تأثير التغذية الصحية والمتوازنة على صحة التلاميذ وتحصيلهم الدراسي، في ظل تنامي ظاهرة استهلاك المواد الغذائية المصنعة التي أثبتت البحوث تأثيرها السلبي على القدرات الذهنية للتلاميذ، وفق المتحدثة ذاتها.



وتم في اطار برنامج " لمجتي " تمتيع النساء الفلاحات وعلى امتداد سنتين بدورات تكوينية في مجال إعداد الأطعمة الصحية، فضلا عن دعمهن بعدد من التجهيزات الخاصة بمجالي الطبخ والفلاحة.





وأعربت بنور عن أملها في ان تتولى وزارة التربية السهر على ديمومة هذا البرنامج بعد اختتامه، وذلك بالنظر إلى الاستفادة الحاصلة منه بالنسبة للعاملات الفلاحات والتلاميذ على حد السواء.



جدير بالذكر ان جمعية "رحلات تضامنية" تنظم على هامش فعاليات اختتام مشرو" لمجتي"، وعلى امتداد يومين، معارض لمنتجات محلية من 12 جهة، وورشة نسج تقليدي، وعروض طبخ حيّة تتوّج بتذوق أصناف من الكسكسي المحلي، إلى جانب عرض بيئي توعوي حول الصحة الغذائية.