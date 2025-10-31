الجامعة الرواندية لكرة اليد تعين التونسي حافظ الزوابي مدربا رئيسيا لمنتخبي الاكابر والكبريات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690528aa6a9fa5.69533574_nhpqmjekflgoi.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الجامعة الرواندية لكرة اليد اليوم الجمعة عن تعيين التونسي حافظ الزوابي مدربا رئيسيا لمنتخبي الاكابر والكبريات.

واشارت الجامعة الرواندية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الى ان المهمة الاولى للفني التونسي تتمثل في اعداد المنتخب الرواندي للاكابر لكاس امم افريقيا التي ستحتضنها رواندا من 21 الى 31 جانفي 2026

ويملك حافظ الزوابي (64 عاما) تجربة ثرية في رياضة كرة اليد سواء كلاعب في صفوف شبيبة القيروان والنادي الافريقي او كمدرب في تونس وخارجها.