البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج يتغلب على الترجي بثلاثة أشواط نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e259e9d63692.93533376_hlkpfmejinqog.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النادي النسائي بقرطاج على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-0 (تفاصيل الأشواط: 25-23، 25-22، 25-16) اليوم الجمعة، في ختام الجولة الخامسة من منافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، المقامة بقصر الرياضة بالمنزه.



وفي بقية مباريات الجولة، حقق النادي الإفريقي فوزًا على نادي سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 3-0 (25-12، 25-13، 25-19)، فيما تفوق نادي فتيات العيون الكويتي على نادي الرواد السوري بالنتيجة نفسها (25-18، 25-23، 25-22).









نتائج الجولة الخامسة

الجمعة 31 أكتوبر 2025:



* فتيات العيون (الكويت) × نادي الرواد (سوريا): 3-0

* النادي الإفريقي (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0

* نادي قرطاج (تونس) × الترجي الرياضي (تونس): 3-0



نتائج الجولات السابقة

الخميس 30 أكتوبر 2025:



* ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0

* نادي الرواد (سوريا) × النادي الإفريقي (تونس): 0-3

* الترجي الرياضي (تونس) × فتيات العيون (الكويت): 3-0

* النادي النسائي بقرطاج: معفى



الثلاثاء 28 أكتوبر 2025:



* ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي الرواد (سوريا): 3-0

* الترجي الرياضي (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0

* النادي النسائي بقرطاج (تونس) × فتيات العيون (الكويت): 3-0

* النادي الإفريقي: معفى



الاثنين 27 أكتوبر 2025:



* فتيات العيون (الكويت) × النادي الإفريقي (تونس): 0-3

* ناصرية بجاية (الجزائر) × الترجي الرياضي (تونس): 3-2

* نادي قرطاج (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0

* نادي الرواد (سوريا): معفى



الأحد 26 أكتوبر 2025:



* ناصرية بجاية (الجزائر) × النادي الإفريقي (تونس): 3-1

* نادي سلوى الصباح (الكويت) × فتيات العيون (الكويت): 3-1

* نادي الرواد (سوريا) × نادي قرطاج (تونس): 0-3

* الترجي الرياضي (تونس): معفى



الترتيب المؤقت بعد الجولة الخامسة

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ---------------------------- | ------ | --------- |

| النادي النسائي بقرطاج (تونس) | 12 | 4 |

| ناصرية بجاية (الجزائر) | 10 | 4 |

| النادي الإفريقي (تونس) | 9 | 4 |

| الترجي الرياضي (تونس) | 8 | 4 |

| نادي سلوى الصباح (الكويت) | 3 | 5 |

| فتيات العيون (الكويت) | 3 | 5 |

| نادي الرواد (سوريا) | 0 | 4 |



البرنامج القادم

السبت 1 نوفمبر 2025:



* س14: ناصرية بجاية (الجزائر) × فتيات العيون (الكويت)

* س16: نادي الرواد (سوريا) × الترجي الرياضي (تونس)

* س18: النادي الإفريقي (تونس) × نادي قرطاج (تونس)



الأحد 2 نوفمبر 2025:



* س14: نادي سلوى الصباح (الكويت) × نادي الرواد (سوريا)

* س16: النادي الإفريقي (تونس) × الترجي الرياضي (تونس)

* س18: ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي قرطاج (تونس) * فتيات العيون (الكويت) × نادي الرواد (سوريا):* النادي الإفريقي (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت):* نادي قرطاج (تونس) × الترجي الرياضي (تونس):* ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي سلوى الصباح (الكويت):* نادي الرواد (سوريا) × النادي الإفريقي (تونس):* الترجي الرياضي (تونس) × فتيات العيون (الكويت):* النادي النسائي بقرطاج:* ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي الرواد (سوريا):* الترجي الرياضي (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت):* النادي النسائي بقرطاج (تونس) × فتيات العيون (الكويت):* النادي الإفريقي:* فتيات العيون (الكويت) × النادي الإفريقي (تونس):* ناصرية بجاية (الجزائر) × الترجي الرياضي (تونس):* نادي قرطاج (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت):* نادي الرواد (سوريا):* ناصرية بجاية (الجزائر) × النادي الإفريقي (تونس):* نادي سلوى الصباح (الكويت) × فتيات العيون (الكويت):* نادي الرواد (سوريا) × نادي قرطاج (تونس):* الترجي الرياضي (تونس):| الفريق | النقاط | المقابلات || ---------------------------- | ------ | --------- || النادي النسائي بقرطاج (تونس) || 4 || ناصرية بجاية (الجزائر) || 4 || النادي الإفريقي (تونس) || 4 || الترجي الرياضي (تونس) || 4 || نادي سلوى الصباح (الكويت) || 5 || فتيات العيون (الكويت) || 5 || نادي الرواد (سوريا) || 4 |* س14: ناصرية بجاية (الجزائر) × فتيات العيون (الكويت)* س16: نادي الرواد (سوريا) × الترجي الرياضي (تونس)* س18: النادي الإفريقي (تونس) × نادي قرطاج (تونس)* س14: نادي سلوى الصباح (الكويت) × نادي الرواد (سوريا)* س16: النادي الإفريقي (تونس) × الترجي الرياضي (تونس)* س18: ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي قرطاج (تونس)