مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026 أمام لجنتي تنظيم الإدارة والمخططات التنموية

عرض ممثلو رئاسة الحكومة اليوم الجمعة أمام لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تفاصيل مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026، التي قُدرت بـ 359,315 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 5,9 بالمائة مقارنة بسنة 2025.



وأكد ممثلو رئاسة الحكومة أن إعداد الميزانية استند إلى رؤية استراتيجية في أفق 2035، وإلى مخطط وبرنامج عمل للخماسية 2026-2030، مشيرين إلى أن التنفيذ سينطلق مباشرة بعد المصادقة على الوثيقة المالية والميزانية المرصودة.



وتركز البرامج الجديدة، وفق ذات المصدر، علىفي مجالات، إلى جانب، ومعالجة وضعيةوتطويركما أكدوا أن من بين الأهداف الأساسية للسنوات القادمةفي إطاروتوزعت نفقات المهمة على النحو التالي:201 مليون دينار، منها 15,7 مليون لتغطية كلفة دمج الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر مع دار الصباح.26,3 مليون دينار (+3,9 مليون مقارنة بـ2025).48,9 مليون دينار.7,3 مليون دينار، منها 3,2 مليون لمشاريع بصدد الإنجاز و4,8 مليون لمشاريع جديدة.كما رُصدت اعتمادات مالية بـلفائدة عدد من الهيئات الوطنية، منها:للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.وأثار عدد من النواب تساؤلات حول، مثل هيئة حماية المعطيات الشخصية (5 آلاف دينار) وهيئة النفاذ إلى المعلومة (200 ألف دينار). وأوضح ممثلو رئاسة الحكومة أن هذه الاعتمادات تغطيبهذه الهياكل.كما تطرق النواب إلى، إلى جانب، والوضعية الغامضة لـوناقشوا أيضًا، إضافة إلىمثل، فضلاً عنوفي مجال، أوضح ممثلو رئاسة الحكومة أنه تملتقديم 26 خدمة للمواطنين في 21 ولاية، على أن تنطلق، في انتظار تعميم التجربة بعد التقييم.وأضافوا أنه تم إيجاد حلول لـ، مع الإقرار بوجود، مؤكدين العمل على إصداركما بينوا أنه تم في إطار، دراسة، وأقرت اللجنة المختصة تعويضات بـلفائدتهم.وفي ما يتعلق ببرنامج، أكد ممثلو رئاسة الحكومةبهدف تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء.