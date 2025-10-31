صفاقس: إمضاء إتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية وغرفة التجارة والصناعة بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/foire_sf1.jpg width=100 align=left border=0>

أُمضيت، اليوم الجمعة، بقصر المعارض بصفاقس، إتفاقية شراكة وتعاون، بين جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، وغرفة التجارة والصناعة بصفاقس.

وأوضح رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، عبد اللطيف الزياني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الاتفاقية هي بادرة أولى في تونس، وتعد ثمرة جهود سنوات، معربا عن أمله في أن تنسج المنظمات الأخرى على منوالها.

وأشار إلى أن جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس سوف تمضي مستقبلا إتفاقية شراكة وتعاون مع الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، تضاف إلى إتفاقياتها السابقة مع عديد الإدارات الجهوية، على غرار المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والادارة الجهوية التكوين المهني والتشغيل، معتبرا أن "الفائدة لا تكمن في إمضاء إتفاقيات، بل في إعداد برنامج لتفعيلها"،





وأبرز أن "إتفاقية التعاون الممضاة اليوم، ستعود بالفائدة على الجهة، وعلى الفاعلين الإقتصاديين، من خلال التعاون بين الطرفين، والإعداد لبرامج وطنية وجهوية تساهم في تشجيع المؤسسات على التصدير".



من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، الحبيب الحمامي، أن هذه الإتفاقية ستعود بالفائدة على الجهة في كل ما يخدم المجال الإقتصادي، مثل البعثات الإقتصادية والتجارية للخارج، وتطوير العلاقات الخارجية، وتنظيم الصالونات، وغيرها من الأنشطة الإقتصادية التي يتم تنظيمها ثنائيا وبالشراكة بين الطرفين".

