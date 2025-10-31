Babnet   Latest update 19:22 Tunis

قابس: مسيرة للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6904fed662fdf2.87826643_jpoifhnkqlegm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 19:22 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انتظمت اليوم الجمعة، مسيرة شارك فيها مواطنون وناشطون بالمجتمع المدني  انطلقت من أمام الجامع الجديد بجارة وسط مدينة قابس في اتجاه منطقة النزلة بشاطئ السلام المجاورة لمعامل المجمع الكيميائي التونسي والمتضررة من التلوث الصناعي.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة شعارات تطالب بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وبضمان الحق الدستوري لسكان منطقة قابس الكبرى في تنفس هواء نظيف والعيش في بيئة سليمة خالية من التلوث.



وفي تصريحات متطابقة لصحفي " وات "، انتقد عدد من المشاركين في هذه المسيرة "تأخّر اصدار قرار يستجيب لتطلعات الأهالي، ويضع حدّا لحالة الخوف التي يعيشونها جراء الخطر الذي تمثله الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التي اهترأت وانتهى العمر الافتراضي للعديد منها"، وفق تعبيرهم.

وكانت حملة "أوقفوا التلوث" قد أصدرت يوم 28 أكتوبر الجاري بيانا دعت فيه  المواطنين إلى المشاركة في هذه المسيرة، مبيّنة انها تابعت باهتمام ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد حول نضال قابس ووعي أبنائها وبناتها، مؤكدة أن هذا التقدير الرسمي يؤكد عدالة القضية ومشروعية مطلب تفعيل قرار التفكيك، وفق نص البيان.
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317639


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:01
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet25°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
25°-17
26°-17
24°-18
23°-15
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    