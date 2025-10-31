قابس: مسيرة للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي

انتظمت اليوم الجمعة، مسيرة شارك فيها مواطنون وناشطون بالمجتمع المدني انطلقت من أمام الجامع الجديد بجارة وسط مدينة قابس في اتجاه منطقة النزلة بشاطئ السلام المجاورة لمعامل المجمع الكيميائي التونسي والمتضررة من التلوث الصناعي.



ورفع المشاركون في هذه المسيرة شعارات تطالب بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وبضمان الحق الدستوري لسكان منطقة قابس الكبرى في تنفس هواء نظيف والعيش في بيئة سليمة خالية من التلوث.



وفي تصريحات متطابقة لصحفي " وات "، انتقد عدد من المشاركين في هذه المسيرة "تأخّر اصدار قرار يستجيب لتطلعات الأهالي، ويضع حدّا لحالة الخوف التي يعيشونها جراء الخطر الذي تمثله الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التي اهترأت وانتهى العمر الافتراضي للعديد منها"، وفق تعبيرهم.وكانت حملة "أوقفوا التلوث" قد أصدرت يوم 28 أكتوبر الجاري بيانا دعت فيه المواطنين إلى المشاركة في هذه المسيرة، مبيّنة انها تابعت باهتمام ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد حول نضال قابس ووعي أبنائها وبناتها، مؤكدة أن هذا التقدير الرسمي يؤكد عدالة القضية ومشروعية مطلب تفعيل قرار التفكيك، وفق نص البيان.