جمعيّة صحفيي موقع "نواة" تعلن التزامها بتطبيق قرار تعليق نشاطها ومباشرتها إجراءات الطعن القانونية فيه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ed0de88326680.18731677_imnfqholgjekp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 19:13
      
أعلنت جمعية صحفيي موقع "نواة"، عن تلقيها اليوم الجمعة، محضر إعلام بإذن على عريضة، ينصّ على تعليق نشاطها لمدة شهر ابتداء من تاريخ الاعلام، مؤكدة "التزامها بتطبيق قرار تعليق النشاط، ومباشرتها إجراءات الطعن القانونية فيه"، مدعومة بكل الوثائق التي "تؤكد سلامة موقفها وحيازتها لكل المؤيدات والحجج اللازمة"، وفق تعبيرها .

وأفادت الجمعية في بيان لها، بأنّها كانت استجابت لكلّ التراتيب القانونية والإدارية التي ينص عليها المرسوم عدد 88 (المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات)، وأوفت بكلّ ما جاء في التنبيه الصادر عن الكتابة العامة للحكومة بتاريخ 26 نوفمبر 2024، وتمكينها من كل الوثائق المطلوبة بتاريخ 25 ديسمبر 2024 .



وجدّدت تمسكها بقيم حريّة الصحافة والتعبير وبميثاقها التحريري، ورفضها المطلق لما اعتبرته "محاصرة الاعلام المستقل والمجتمع المدني والأصوات الحرة"، موضّحة أنّها بدأت نشاطها منذ سنة 2004 وظلّت بعد الثورة وفيّة لخطّها التحريري الذي "لن ترهبه الدعاوي المرفوعة ضدّها ولا حملات الهرسلة"، وفق تعبيرها.

يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أدانت "بشدة" في بيان أصدرته اليوم الجمعة، قرار تجميد جمعية صحفيي موقع "نواة"، واعتبرته "استهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة"، مشدّدة على أنها "ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة للدفاع عن حق صحفيي الموقع في العمل بحرية".



