تجمع عدد من قياديي وأنصار جبهة الخلاص الوطني (المعارضة)، عشية اليوم السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة، في الوقفة الدورية الاسبوعية، للمطالبة بالافراج عن المحاكمين في ما يعرف ب "قضية التآمر على أمن الدولة"، و"توفير شروط المحاكمة العادلة" لهم في المسار الاستئنافي للقضية.



وجمعت الوقفة قرابة عشرين شخصا، يتقدمهم القيادي بجهة الخلاص الوطني عماد الخميري (عن حركة النهضة)، في حين تغيب رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي "لأسباب صحية "، حسب ما أفاد به الخميري /وات/.









وصرح الخميري، بأن الوقفة الدورية تطالب بأن تكون محاكمة المتهمين في القضية المذكورة أمام محكمة الاستئناف علنية (يحضرها المحامون والاعلاميون والمراقبون وعائلات المتهمين وعموم المواطنين)، وبحضور المتهمين في المحكمة وليس محاكمتهم عن بعد مثلما جرى في الجلسات السابقة، مع "توفير شروط المحاكمة العادلة".



وقال إن المشاركين في الوقفة يعبرون كذلك عن تضامنهم مع المتهمين (2) في القضية القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك والقيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني، اللذين ينفذان إضرابا عن الطعام منذ أربعة أيام، وفق تأكيده.



وكانت جبهة الخلاص أعلنت الأسبوع الفارط، ان الأوضاع الصحية لعدد من المتهمين في القضية المذكورة "قد تدهورت"، مطالبة بتوفير العناية الصحية اللازمة لهم وإطلاق سراحهم.



